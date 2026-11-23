Turnover di Coppa

Sarri spera di sfruttare la scia della rimonta in campionato contro l’Inter per recuperare terreno in coppa dopo il pareggio casalingo contro il Kairat Almaty e per questo potrebbe mettere in atto un cospicuo turnover. Rowe, Scamacca e Raspadori sono candidati a un posto da titolare, ma potrebbero avere spazio dall’inizio anche Pasalic, Bernasconi, Kristensen e Gaetano.