Atalanta, in Conference col turnover: si scaldano Rowe, Scamacca e Raspadori
CALCIO. Giovedì 19 novembre a Banja Luka (alle 21) contro il Borac Sarri dovrebbe dare spazio e fiducia a chi ha giocato meno lasciando a riposo qualche titolare. Sperano in una chance dal 1’ anche Pasalic e Bernasconi.Lettura meno di un minuto.
Rotta sulla Conference League, col macigno dell’assenza di Carnesecchi, ai box per una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro e atteso dall’intervento chirurgico.
Turnover di Coppa
Ai box i lungodegenti Hien, Kossounou e il terzo portiere Pompei, l’Atalanta mette nel mirino la sfida europea di giovedì 19 novembre a Banja Luka (alle 21) contro il Borac.
Sarri spera di sfruttare la scia della rimonta in campionato contro l’Inter per recuperare terreno in coppa dopo il pareggio casalingo contro il Kairat Almaty e per questo potrebbe mettere in atto un cospicuo turnover. Rowe, Scamacca e Raspadori sono candidati a un posto da titolare, ma potrebbero avere spazio dall’inizio anche Pasalic, Bernasconi, Kristensen e Gaetano.
Lunedì 30 a Lecce
I nerazzurri torneranno in campo in campionato lunedì 30 a Lecce (18,30) contro i salentini.
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