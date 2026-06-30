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Sport / Bergamo Città Martedì 30 Giugno 2026

Atalanta: intervento in Finlandia per Hien. Previsto uno stop di due o tre mesi

INFORTUNIO AL MONDIALE. Il difensore dell’Atalanta Isak Hien nella giornata di martedì è stato sottoposto a intervento chirurgico dopo l’infortunio rimediato ai Mondiali con la Svezia. Tornerà in campo a ottobre.

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Atalanta: intervento in Finlandia per Hien. Previsto uno stop di due o tre mesi
L’uscita dal campo di Hien dopo l’infortunio

Bergamo

Intervento «perfettamente riuscito» per Isak Hien: martedì 30 giugno il difensore svedese dell’Atalanta è stato «sottoposto - come si legge nel comunicato della società nerazzurra - a intervento chirurgico di riparazione della lesione del tendine prossimale del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’intervento, eseguito presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia) dal professor Lasse Lempainen, specialista in chirurgia tendinea, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo».

Hien era uscito per infortunio dopo mezz’ora della partita dei Mondiali americani fra Svezia e Giappone di venerdì 26

Hien si era infortunato venerdì durante ai Mondiali americani durante Svezia-Giappone. Poco dopo la mezz’ora di gioco, Hien, nel tentativo di intervenire su un cross a mezza altezza proveniente da destra, ha allungato la gamba sinistra appoggiandola poi in modo innaturale e rimanendo a terra. Inevitabile la sostituzione, con Hien che ha abbandonato il campo con le stampelle.

Hien dovrà stare ai box due o tre mesi tornerà presumibilmente in campo a metà ottobre dopo la prima sosta delle nazionali (con il campionato che si fermerà il 27 settembre e il 4 ottobre), saltando quindi le prime cinque giornate di campionato e i preliminari di Conference League.

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