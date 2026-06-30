Atalanta: intervento in Finlandia per Hien. Previsto uno stop di due o tre mesi

Intervento «perfettamente riuscito» per Isak Hien : martedì 30 giugno il difensore svedese dell’Atalanta è stato «sottoposto - come si legge nel comunicato della società nerazzurra - a intervento chirurgico di riparazione della lesione del tendine prossimale del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’intervento, eseguito presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia) dal professor Lasse Lempainen, specialista in chirurgia tendinea, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo».

Hien era uscito per infortunio dopo mezz’ora della partita dei Mondiali americani fra Svezia e Giappone di venerdì 26

Hien si era infortunato venerdì durante ai Mondiali americani durante Svezia-Giappone. Poco dopo la mezz’ora di gioco, Hien, nel tentativo di intervenire su un cross a mezza altezza proveniente da destra, ha allungato la gamba sinistra appoggiandola poi in modo innaturale e rimanendo a terra. Inevitabile la sostituzione, con Hien che ha abbandonato il campo con le stampelle.