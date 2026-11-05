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Sport / Bergamo Città Giovedì 05 Novembre 2026

Atalanta-Kairat, Scamacca tra i 22 convocati: Sarri valuta il turnover

IL MATCH. Alle 18.45 la sfida di Conference League alla New Balance Arena. Il centravanti può partire titolare, possibile spazio anche per Idele.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Atalanta-Kairat, Scamacca tra i 22 convocati: Sarri valuta il turnover
Scamacca in allenamento

Bergamo

Gianluca Scamacca c’è: il centravanti è tra i 22 convocati di Maurizio Sarri per Atalanta-Kairat Almaty, terza giornata della fase campionato di Conference League, in programma giovedì 5 novembre alle 18.45 alla New Balance Arena.

Scamacca candidato a partire dall’inizio

Il rientro dell’attaccante offre a Sarri la possibilità di concedere riposo a Krstović. Il tecnico valuta un turnover che potrebbe coinvolgere anche Ederson e De Ketelaere: tra le ipotesi, Elmas accanto a Pasalic in mediana e Samardzic alle spalle della punta, con Sulemana e Rowe sugli esterni.
In difesa, davanti a Carnesecchi, la coppia centrale dovrebbe essere composta da Obric e Scalvini. A destra potrebbe trovare spazio il diciannovenne Idele, con Bernasconi a sinistra e Zappacosta inizialmente in panchina. Si tratta di ipotesi in attesa della formazione ufficiale.

I 22 convocati dell’Atalanta

Nell’elenco figurano Bernasconi, Carnesecchi, De Ketelaere, Ederson, Elmas, Idele, Isoa, Krstović, Levak, Navarro, Obric, Pasalic, Rowe, Samardzic, Scalvini, Scamacca, Sonzogni, Sportiello, Steffanoni, Sulemana, Zalewski e Zappacosta.

Gli assenti e la rifinitura

Nella seduta mattutina al Centro Bortolotti, Raspadori, Pompei, Hien e Kessie hanno lavorato in palestra; Kolašinac e Kossounou hanno seguito un programma personalizzato in campo. Terapie per Gaetano, Bellanova e Kristensen: nessuno di loro è tra i convocati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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