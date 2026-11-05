Atalanta-Kairat, Scamacca tra i 22 convocati: Sarri valuta il turnover

Scamacca candidato a partire dall’inizio

Il rientro dell’attaccante offre a Sarri la possibilità di concedere riposo a Krstović. Il tecnico valuta un turnover che potrebbe coinvolgere anche Ederson e De Ketelaere: tra le ipotesi, Elmas accanto a Pasalic in mediana e Samardzic alle spalle della punta, con Sulemana e Rowe sugli esterni. In difesa, davanti a Carnesecchi, la coppia centrale dovrebbe essere composta da Obric e Scalvini. A destra potrebbe trovare spazio il diciannovenne Idele, con Bernasconi a sinistra e Zappacosta inizialmente in panchina. Si tratta di ipotesi in attesa della formazione ufficiale.

I 22 convocati dell’Atalanta

Gli assenti e la rifinitura

Nella seduta mattutina al Centro Bortolotti, Raspadori, Pompei, Hien e Kessie hanno lavorato in palestra; Kolašinac e Kossounou hanno seguito un programma personalizzato in campo. Terapie per Gaetano, Bellanova e Kristensen: nessuno di loro è tra i convocati.