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Sport / Bergamo Città Venerdì 06 Novembre 2026

Atalanta, Kolasinac e Kessie verso il rientro: possibile panchina a Monza

CALCIO. Venerdì 6 novembre il bosniaco e l’ivoriano si sono allenati con la squadra e dovrebbero essere convocati per la gara in Brianza contro l’ex Juric, domenica 8 (alle 15). Tornano dal 1’ Ederson, De Ketelaere e Krstovic.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, Kolasinac e Kessie verso il rientro: possibile panchina a Monza
Franck Kessié esulta dopo il gol al Venezia. Il mediano ivoriano è sulla via del rientro dopo l’’infortunio e dovrebbe partire dalla panchina domenica a Monza.
(Foto di Afb)

Kolasinac e Kessie verso il rientro. Due raggi di sole illuminano Zingonia in vista della gara a Monza contro i brianzoli dell’ex Juric, domenica 8 novembre (alle 15) al Brianteo.

Due rientri in panchina

Venerdì 6 il difensore bosniaco e il centrocampista ivoriano sono tornati ad allenarsi col gruppo e salvo imprevisti saranno convocati per la delicata trasferta contro i biancorossi, destinazione panchina.

Idele prende quota

Ai box Raspadori, Bellanova, Kristensen, Gaetano, Hien, Kossounou e Pompei, a Monza Sarri dovrebbe riproporre dal 1’ Ederson, De Ketelaere e Krstovic, con Scamacca in panchina. In difesa, fermo restando la conferma del duo Scalvini-Obric al centro, a destra potrebbe essere confermato Idele, tra i migliori col Kairat in Conference, con Zappacosta in vantaggio su Bernasconi a sinistra.

Dubbi sulla trequarti

Sulle ali Elmas, Rowe e Zalewski sono in lizza per due posti, col macedone e l’inglese favoriti.

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