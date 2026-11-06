Atalanta, Kolasinac e Kessie verso il rientro: possibile panchina a Monza

CALCIO. Venerdì 6 novembre il bosniaco e l’ivoriano si sono allenati con la squadra e dovrebbero essere convocati per la gara in Brianza contro l’ex Juric, domenica 8 (alle 15). Tornano dal 1’ Ederson, De Ketelaere e Krstovic.

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