Atalanta, Kolasinac è rientrato. Test a Zingonia con l’Arezzo a porte chiuse
CALCIO. Sabato 25 luglio il difensore è tornato alla base per le visite mediche e i primi test, in attesa di aggregarsi al gruppo. Domenica 26 amichevole (alle 20, diretta sul canale youtube) con i toscani neopromossi in B.Lettura meno di un minuto.
Sead Kolasinac è rientrato alla base. Sabato 25 luglio il difensore bosniaco si è presentato a Zingonia per svolgere le visite mediche e i test di valutazione, in attesa di aggregarsi al gruppo di Maurizio Sarri.
Il rientro dei reduci del Mondiale
Col ritorno di Kolasinac, l’Atalanta ha ritrovato l’ennesimo reduce dai Mondiali. All’appello mancano Mario Pasalic, Kamaldeen Sulemana e Charles De Ketelaere, che si aggregheranno nei prossimi giorni.
Domenica 26 a Zingonia con l’Arezzo
Nel frattempo l’Atalanta continua la preparazione con la consueta doppia seduta giornaliera (palestra ed esercitazioni tecniche al mattino, lavoro tattico nel pomeriggio) e col menù delle amichevoli: domenica 26 a Zingonia (alle 20, a porte chiuse) i nerazzurri di Sarri affronteranno l’Arezzo, neopromosso in Serie B.
La gara verrà trasmessa in diretta streamig sul canale youtube del club in collaborazione con Bergamo Tv che la riproporrà in differita lunedì 27 dalle 22. La tappa successiva è il test internazionale col Feyenoord a Rotterdam, il 2 agosto (alle 15).
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