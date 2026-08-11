Atalanta, lesione al ginocchio per Kamaldeen Sulemana: starà fermo fino a ottobre

«Lesione del collaterale mediale di secondo grado del ginocchio sinistro» : è il responso degli esami strumentali per Kamaldeen Sulemana dopo l’infortunio rimediato sabato a Gelsenkirchen nell’amichevole con lo Schalke 04 a seguito di un normale contrasto di gioco pochi minuti dopo l’ingresso in campo. Il comunicato emesso nella serata di martedì 11 agosto dalla società nerazzurra non parla di tempistica per il rientro, ma con infortuni di questo genere di solito lo stop è di almeno due mesi . Già da mercoledì l’attaccante ghanese inizierà l’iter riabilitativo.

Martedì doppia seduta a Zingonia

Martedì la squadra ha proseguito la preparazione a Zingonia: al mattino la squadra ha lavorato divisa per reparti, mentre la seduta pomeridiana ha visto i nerazzurri impegnati fra attivazione tecnica , esercitazione tattica, partita in spazi stretti e lavori individuali. Mercoledì è in programma un allenamento pomeridiano a Zingonia, sempre a porte chiuse, in preparazione al Trofeo Bortolotti di venerdì 14 agosto alle 20,45 contro l’Athletic Bilbao.