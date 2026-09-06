Atalanta, lunedì 7 la ripresa verso il Cagliari. Kristensen, quotazioni in rialzo

Gaetano out, cercasi regista

Dopo la giornata di riposo concessa domenica 6, la ripresa in casa nerazzurra è fissata per lunedì 7. Per il match contro i sardi Sarri avrà tempo per individuare una soluzione alternativa in regia dato che Gaetano sarà squalificato dopo l’espulsione a fine gara contro la Roma. I tecnico potrebbe lanciare dal 1’ Kessie ma l’ivoriano è a corto di condizione e non sono escluse sorprese.