Atalanta, lunedì 7 la ripresa verso il Cagliari. Kristensen, quotazioni in rialzo
CALCIO. Dopo la sconfitta contro la Roma, domenica 6 settembre giornata di riposo in casa nerazzurra. Nel mirino la gara contro i sardi, sabato 12 alla New Balance Arena alle 20,45: Sarri non avrà Gaetano, espulso all’Olimpico.Lettura meno di un minuto.
Archiviata la dolorosa sconfitta con la Roma all’Olimpico, l’Atalanta mette nel mirino la gara contro il Cagliari, in programma sabato 12 settembre (alle 20,45) alla New Balance Arena.
Gaetano out, cercasi regista
Dopo la giornata di riposo concessa domenica 6, la ripresa in casa nerazzurra è fissata per lunedì 7. Per il match contro i sardi Sarri avrà tempo per individuare una soluzione alternativa in regia dato che Gaetano sarà squalificato dopo l’espulsione a fine gara contro la Roma. I tecnico potrebbe lanciare dal 1’ Kessie ma l’ivoriano è a corto di condizione e non sono escluse sorprese.
Chance per Rowe
Ai box Hien e Sulemana, contro il Cagliari sarà pienamente a disposizione anche Kristensen, che potrebbe esordire dal 1’. Inseguono una maglia da titolare anche Rowe, Bernasconi, Pasalic e Krstovic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA