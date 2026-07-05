Atalanta, lunedì scatta la nuova stagione. Ecco i convocati per visite mediche e test

Per l’Atalanta le vacanze sono ormai finite: lunedì 6 luglio scatta infatti la stagione 2026/27 con i primi giorni dedicati alle visite mediche e ai test di valutazione. Da giovedì poi squadra in campo agli ordini di Maurizio Sarri: i nerazzurri si alleneranno a Zingonia, dove i nerazzurri lavoreranno per il ritiro estivo dal 13 al 26 luglio. Due le amichevoli attualmente già programmate: in casa del Feyenoord domenica 2 agosto e in casa dello Schalke 04 sabato 8 agosto.