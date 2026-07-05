Atalanta, lunedì scatta la nuova stagione. Ecco i convocati per visite mediche e test
CALCIO. Ultime ore di vacanza per i giocatori dell’Atalanta: lunedì 6 luglio c’è la prima campanella della stagione con la giornata dedicata alle visite mediche. Poi test atletici e da giovedì gli allenamenti.Lettura meno di un minuto.
Per l’Atalanta le vacanze sono ormai finite: lunedì 6 luglio scatta infatti la stagione 2026/27 con i primi giorni dedicati alle visite mediche e ai test di valutazione. Da giovedì poi squadra in campo agli ordini di Maurizio Sarri: i nerazzurri si alleneranno a Zingonia, dove i nerazzurri lavoreranno per il ritiro estivo dal 13 al 26 luglio. Due le amichevoli attualmente già programmate: in casa del Feyenoord domenica 2 agosto e in casa dello Schalke 04 sabato 8 agosto.
I convocati
In vista della ripresa del lavoro, nel pomeriggio di domenica 5 luglio la società nerazzurra ha diramato l’elenco dei convocati di cui fanno parte anche alcuni giocatori dell’Under 23 aggregati alla prima squadra, mentre non sono ovviamente inseriti gli otto giocatori ancora impegnati o reduci dai Mondiali.
Portieri: Marco Carnesecchi, Mattia Sonzogni, Marco Sportiello, Paolo Vismara
Difensori: Honest Ahanor, Mitchel Bakker, Raoul Bellanova, Lorenzo Bernasconi, Giovanni Bonfanti, Giorgio Cittadini, Berat Djimsiti, Isaac Collins Isoa, Relja Obric, Matteo Plaia, Ljubo Puljic, Giorgio Scalvini, Davide Zappacosta
Centrocampisti: Samuel Giovane, Sergej Levak, Alberto Manzoni, Lazar Samardzic, Federico Steffanoni, Ibrahim Sulemana, Nicola Zalewski
Attaccanti: Federico Cassa, Tommaso De Nipoti, Nikola Krstovic, Daniel Maldini, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, El Bilal Touré, Dominic Vavassori, Vanja Vlahovic.
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