Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Domenica 05 Luglio 2026

Atalanta, lunedì scatta la nuova stagione. Ecco i convocati per visite mediche e test

CALCIO. Ultime ore di vacanza per i giocatori dell’Atalanta: lunedì 6 luglio c’è la prima campanella della stagione con la giornata dedicata alle visite mediche. Poi test atletici e da giovedì gli allenamenti.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, lunedì scatta la nuova stagione. Ecco i convocati per visite mediche e test
Maurizio Sarri e Antonio Percassi a Zingonia nei giorni scorsi
(Foto di Atalanta.it)

Per l’Atalanta le vacanze sono ormai finite: lunedì 6 luglio scatta infatti la stagione 2026/27 con i primi giorni dedicati alle visite mediche e ai test di valutazione. Da giovedì poi squadra in campo agli ordini di Maurizio Sarri: i nerazzurri si alleneranno a Zingonia, dove i nerazzurri lavoreranno per il ritiro estivo dal 13 al 26 luglio. Due le amichevoli attualmente già programmate: in casa del Feyenoord domenica 2 agosto e in casa dello Schalke 04 sabato 8 agosto.

I convocati

In vista della ripresa del lavoro, nel pomeriggio di domenica 5 luglio la società nerazzurra ha diramato l’elenco dei convocati di cui fanno parte anche alcuni giocatori dell’Under 23 aggregati alla prima squadra, mentre non sono ovviamente inseriti gli otto giocatori ancora impegnati o reduci dai Mondiali.

Portieri: Marco Carnesecchi, Mattia Sonzogni, Marco Sportiello, Paolo Vismara

Difensori: Honest Ahanor, Mitchel Bakker, Raoul Bellanova, Lorenzo Bernasconi, Giovanni Bonfanti, Giorgio Cittadini, Berat Djimsiti, Isaac Collins Isoa, Relja Obric, Matteo Plaia, Ljubo Puljic, Giorgio Scalvini, Davide Zappacosta

Centrocampisti: Samuel Giovane, Sergej Levak, Alberto Manzoni, Lazar Samardzic, Federico Steffanoni, Ibrahim Sulemana, Nicola Zalewski

Attaccanti: Federico Cassa, Tommaso De Nipoti, Nikola Krstovic, Daniel Maldini, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, El Bilal Touré, Dominic Vavassori, Vanja Vlahovic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Sport
Maurizio Sarri
Atalanta