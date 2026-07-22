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Sport / Bergamo Città Mercoledì 22 Luglio 2026

Atalanta-Mantova finisce 1-1, in vantaggio con Samardzic al 16’, pareggia Caiazzo al 54’

CALCIO. Pareggio dei nerazzurri a Zingonia in amichevole contro il Mantova.

Lettura meno di un minuto.
Lorenzo Sala
Lorenzo Sala
Atalanta-Mantova finisce 1-1, in vantaggio con Samardzic al 16’, pareggia Caiazzo al 54’
Atalanta in amichevole a Zingonia contro il Mantova, il gol di Samarszic su punizione al 16’
(Foto di Afb)

Zingonia

L’Atalanta in campo a Zingonia, a porte chiuse (ma con diretta sul canale YouTube del club) per la seconda amichevole della stagione. Al Centro Bortolotti i nerazzurri hanno affrontato il Mantova e alla fine hanno pareggiato 1-1. In vantaggio con Samardzic al 16’ con una bella punizione dal limite che pizzica la traversa e si infila alle spalle del portiere avversario, i nerazzurri si fanno raggiungere al 54’ dal gol di Ismael Caiazzo.

Sintesi secondo tempo

Nella ripresa l’Atalanta fatica a costruire pericoli. Il Mantova va subito vicino al pareggio al 5’ con la traversa di Wieser e al 10’ è 1-1: cross basso da destra di Silva e Cajazzo scaraventa col mancino sotto la traversa.I nerazzurri si rivedono nel finale, al 37’, col piattone di Maldini parato senza problemi da Gemello e al 43’ Ahanor mura Silva ed evita la sconfitta.

Atalanta secondo tempo (4-3-3): Sportiello (30’ st Sonzogni); Zappacosta, Scalvini (15’ st Palaia), Puljic, Ahanor; Steffanoni (38’ st Manzoni), Levak, Zalewski (15’ st Sulemana); Vavassori, Scamacca, Maldini. In panchina: Vismara, Bakker, Touré. All. Sarri

Sintesi primo tempo

I nerazzurri chiudono il primo tempo in vantaggio, grazie alla perla su punizione di Samardzic al 16’. Il serbo è vispo e al 39’ chiama Bardi all’intervento sul suo mancino da fuori. Al 42’ è Carnesecchi a mettersi in mostra: gran parata su Bragantini che colpisce da due passi dopo aver preso il tempo a Bernasconi con un preciso inserimento.

A difendere i pali dell’Atalanta nel primo tempo c’è Carnesecchi. Scalvini e Obric sono i centrali di difesa, con Bellanova e Bernasconi terzini. Samardzic e Zalewski agiranno da mezzali al fianco del regista Gaetano. In avanti, con Krstovic, ci sono Cassa e Raspadori.

Atalanta-Mantova finisce 1-1, in vantaggio con Samardzic al 16’, pareggia Caiazzo al 54’
Atalanta - Mantovail gol dell’ 1-0 di Samardzic al 16’
(Foto di Afb)

A difendere i pali dell’Atalanta nel primo tempo c’è Carnesecchi. Scalvini e Obric sono i centrali di difesa, con Bellanova e Bernasconi terzini. Samardzic e Zalewski agiranno da mezzali al fianco del regista Gaetano. In avanti, con Krstovic, ci sono Cassa e Raspadori.

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