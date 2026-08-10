Atalanta, martedì 11 nuovi esami per Sulemana. Venerdì c’è l’Athletic Bilbao
CALCIO. Lunedì 10 agosto l’attaccante ghanese è stato sottoposto ad accertamenti dopo la distorsione al ginocchio sinistro rimediata con lo Schalke 04. Ma servono ulteriori esami. Alle porte il Trofeo BortolottiLettura meno di un minuto.
Testa all’Athletic Bilbao e occhi puntati sulle condizioni di Kamaldeen Sulemana in casa Atalanta. Lunedì 10 agosto l’attaccante nerazzurro è stato sottoposto ad accertamenti dopo la distorsione al ginocchio sinistro rimediata nell’amichevole contro lo Schalke 04 nel test in Germania. Ma per definire la natura e l’entità dell’infortunio saranno necessari ulteriori esami che verranno effettuati martedì 11.
Venerdì il Bortolotti
Certamente il ghanese non sarà a disposizione di Sarri per la sfida all’Athletic Bilbao in programma venerdì 14 alla New Balance Arena (alle 20,45) per il Trofeo Bortolotti.
La gara contro i baschi sarà l’ultimo test prima dell’andata dei playoff di Conference League, giovedì 20 a Bergamo contro la vincente dell’incrocio tra l’Hapoel Tel Aviv e il Katowice.
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