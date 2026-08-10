Atalanta, martedì 11 nuovi esami per Sulemana. Venerdì c’è l’Athletic Bilbao

Testa all’Athletic Bilbao e occhi puntati sulle condizioni di Kamaldeen Sulemana in casa Atalanta. Lunedì 10 agosto l’attaccante nerazzurro è stato sottoposto ad accertamenti dopo la distorsione al ginocchio sinistro rimediata nell’amichevole contro lo Schalke 04 nel test in Germania. Ma per definire la natura e l’entità dell’infortunio saranno necessari ulteriori esami che verranno effettuati martedì 11.