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Sport / Bergamo Città Lunedì 10 Agosto 2026

Atalanta, martedì 11 nuovi esami per Sulemana. Venerdì c’è l’Athletic Bilbao

CALCIO. Lunedì 10 agosto l’attaccante ghanese è stato sottoposto ad accertamenti dopo la distorsione al ginocchio sinistro rimediata con lo Schalke 04. Ma servono ulteriori esami. Alle porte il Trofeo Bortolotti

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Atalanta, martedì 11 nuovi esami per Sulemana. Venerdì c’è l’Athletic Bilbao
Kamaldeen Sulemana, qui in azione nel test a Rotterdam contro il Feyenoord. L’attaccante nerazzurro è ai box per un infortunio al ginocchio sinistro.
(Foto di Afb)

Testa all’Athletic Bilbao e occhi puntati sulle condizioni di Kamaldeen Sulemana in casa Atalanta. Lunedì 10 agosto l’attaccante nerazzurro è stato sottoposto ad accertamenti dopo la distorsione al ginocchio sinistro rimediata nell’amichevole contro lo Schalke 04 nel test in Germania. Ma per definire la natura e l’entità dell’infortunio saranno necessari ulteriori esami che verranno effettuati martedì 11.

Venerdì il Bortolotti

Certamente il ghanese non sarà a disposizione di Sarri per la sfida all’Athletic Bilbao in programma venerdì 14 alla New Balance Arena (alle 20,45) per il Trofeo Bortolotti.

La gara contro i baschi sarà l’ultimo test prima dell’andata dei playoff di Conference League, giovedì 20 a Bergamo contro la vincente dell’incrocio tra l’Hapoel Tel Aviv e il Katowice.

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