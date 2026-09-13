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Sport / Bergamo Città Domenica 13 Settembre 2026

Atalanta, martedì 15 la ripresa in vista della Juventus. Poi lo stop per le nazionali

CALCIO. Domenica e lunedì di riposo dopo il ko con il Cagliari. Domenica 20 settembre a Torino (alle 18) contro i bianconeri Sarri ritroverà Gaetano, che ha scontato la squalifica. I nerazzurri torneranno poi in campo il 12 ottobre col Venezia.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, martedì 15 la ripresa in vista della Juventus. Poi lo stop per le nazionali
Gianluca Gaetano, qui in azione contro il Sassuolo, ha scontato il turno di squalifica e torna a disposizione di Sarri per la gara contro la Juventus, domenica 20.
(Foto di Afb)

Domenica e lunedì di riposo in casa Atalanta, prima dell’ultima settimana prima della sosta per le nazionali. Archiviato il ko col Cagliari, da martedì 15 settembre i nerazzurri cominceranno la preparazione in vista della gara con la Juventus, domenica 20 (alle 18) all’Allianz Stadium di Torino.

A Torino torna a disposizione Gaetano

Contro i bianconeri Sarri dovrà rinunciare ancora una volta ai lungodegenti Hien e Sulemana, ma ritroverà Gaetano, assente per squalifica contro il Cagliari.

Due settimane di stop

Dopo le due settimane di pausa per gli impegni della nazionale, l’Atalanta ritroverà il campionato lunedì 12 ottobre contro il Venezia alla New Balance Arena (alle 18,30) inaugurando un tour de force di 9 gare in 28 giorni, col debutto nel girone di Conference giovedì 15 a Bergamo contro il Pafos. Poi i nerazzurri affronteranno in serie Milan, Ajax, Frosinone, Fiorentina, Parma, Kairat e Monza.

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