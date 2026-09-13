Atalanta, martedì 15 la ripresa in vista della Juventus. Poi lo stop per le nazionali
CALCIO. Domenica e lunedì di riposo dopo il ko con il Cagliari. Domenica 20 settembre a Torino (alle 18) contro i bianconeri Sarri ritroverà Gaetano, che ha scontato la squalifica. I nerazzurri torneranno poi in campo il 12 ottobre col Venezia.Lettura meno di un minuto.
Domenica e lunedì di riposo in casa Atalanta, prima dell’ultima settimana prima della sosta per le nazionali. Archiviato il ko col Cagliari, da martedì 15 settembre i nerazzurri cominceranno la preparazione in vista della gara con la Juventus, domenica 20 (alle 18) all’Allianz Stadium di Torino.
A Torino torna a disposizione Gaetano
Contro i bianconeri Sarri dovrà rinunciare ancora una volta ai lungodegenti Hien e Sulemana, ma ritroverà Gaetano, assente per squalifica contro il Cagliari.
Due settimane di stop
Dopo le due settimane di pausa per gli impegni della nazionale, l’Atalanta ritroverà il campionato lunedì 12 ottobre contro il Venezia alla New Balance Arena (alle 18,30) inaugurando un tour de force di 9 gare in 28 giorni, col debutto nel girone di Conference giovedì 15 a Bergamo contro il Pafos. Poi i nerazzurri affronteranno in serie Milan, Ajax, Frosinone, Fiorentina, Parma, Kairat e Monza.
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