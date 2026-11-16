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Sport / Bergamo Città Lunedì 16 Novembre 2026

Atalanta, martedì 17 la ripresa col rientro dei primi nazionali. Domenica 22 c’è l’Inter

CALCIO. Inizia la settimana che porta alla sfida alla corazzata di Chivu. Sarri attende gli azzurri, De Ketelaere, Pasalic e Krstovic mentre sul fronte infermeria si va verso il recupero di Raspadori, Kristensen e Bellanova.

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Atalanta, martedì 17 la ripresa col rientro dei primi nazionali. Domenica 22 c’è l’Inter
Charles De Ketelaere in azione contro il Monza. Dopo aver brillato in nazionale, il fantasista belga è atteso da Sarri per illuminare l’attacco dell’Atalanta.
(Foto di Afb)

Operazione ripresa al via in casa Atalanta, in vista della gara contro l’Inter, domenica 22 novembre alla New Balance Arena (alle 20,45).

I primi nazionali

Dopo due giorni di riposo martedì 17 i nerazzurri riprenderanno gli allenamenti a Zingonia con il ritorno dei primi nazionali, Carnesecchi, Scalvini, Scamacca, De Ketelaere, Pasalic e Krstovic. Gli altri sei atalantini impegnati in nazionale rientreranno alla base entro giovedì.

Speranze dall’infermeria

Sarri potrebbe ricevere buone notizie anche dall’infermeria. Kristensen, Bellanova e Raspadori sembrano sulla via del recupero e dovrebbero tornare a disposizione contro l’Inter, mentre resteranno ancora ai box Gaetano, Hien, Kossounou e il terzo portiere Pompei.

Tour de force sino a Natale

La sfida alla corazzata di Chivu inaugurerà il tour de force che attende i nerazzurri di Sarri sino a Natale. In campionato, dopo la gara contro l’Inter, l’Atalanta è attesa da una doppia trasferta consecutiva, a Lecce lunedì 30 novembre e a Roma contro la Lazio il 6 dicembre, prima della doppietta casalinga col Genoa (lunedì 14 dicembre) e col Napoli (il 20 dicembre alle 20,45).

Il filotto comprende anche le sfide in Conference League contro il Borac in Bosnia, giovedì 26, la trasferta in Lettonia a Riga (il 10 dicembre alle 18,45) e la gara in casa contro gli svedesi del Mjallby, il 17 dicembre.

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