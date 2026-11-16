Atalanta, martedì 17 la ripresa col rientro dei primi nazionali. Domenica 22 c’è l’Inter

I primi nazionali

Dopo due giorni di riposo martedì 17 i nerazzurri riprenderanno gli allenamenti a Zingonia con il ritorno dei primi nazionali , Carnesecchi, Scalvini, Scamacca, De Ketelaere, Pasalic e Krstovic. Gli altri sei atalantini impegnati in nazionale rientreranno alla base entro giovedì.

Speranze dall’infermeria

Sarri potrebbe ricevere buone notizie anche dall’infermeria. Kristensen, Bellanova e Raspadori sembrano sulla via del recupero e dovrebbero tornare a disposizione contro l’Inter, mentre resteranno ancora ai box Gaetano, Hien, Kossounou e il terzo portiere Pompei.