Atalanta, mercoledì 11 la ripresa: solo sei giocatori con Sarri a Zingonia

Dodici giocatori in nazionale per gli impegni di Nations League e qualificazione di Coppa d’Africa e solo sei giocatori a Zingonia con Maurizio Sarri: Bernasconi, Zappacosta, Ederson, Rowe e Sulemana più Sportiello.

Ai minimi termini

Saranno dieci giorni a ranghi minimi in casa Atalanta, con ridotte possibilità di lavorare sui meccanismi di squadra ma con gli occhi puntati sull’infermeria, nella speranza che la sosta regali qualche opzione in più a Sarri alla ripresa del campionato, domenica 22 novembre contro l’Inter alla New Balance Arena (alle 20,45).

Infortunati, missione Inter

Dopo due giorni di riposo, lunedì 9 e martedì 10, da mercoledì 11 alla ripresa degli allenamenti il tecnico e lo staff nerazzurri faranno il punto sulle condizioni degli infortunati, a cominciare da Raspadori, Kristensen e Bellanova, reduci da problemi muscolari, che puntano a rientrare contro l’Inter. Si prospettano tempi più lunghi per il rientro di Gaetano e soprattutto per i lungodegenti Hien, Kossounou e il terzo portiere Pompei.

Dalla ripresa a Natale