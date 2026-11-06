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Sport / Bergamo Città Venerdì 06 Novembre 2026

Atalanta, novità dal ritiro: recuperano Kessie e Kolasinac

CALCIO. Buone notizie all’indomani del pareggio contro il Kairat. Centrocampista e difensore verso il rientro con il Monza.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Atalanta, novità dal ritiro: recuperano Kessie e Kolasinac
Sead Kolasinac, difensore dell’Atalanta
(Foto di Afb)

Nella mattinata di venerdì 6 novembre, l’Atalanta è tornata al lavoro a Zingonia verso la trasferta contro il Monza. Dal centro sportivo arrivano buone notizie: Kolasinac e Kessie si sono allenati in gruppo e dovrebbero essere quindi a disposizione per la partita di domenica.

Le ultime dal ritiro

Seduta di scarico per chi ha giocato, lavoro sul campo per gli altri: attivazione, esercizi su possesso palla e sviluppo offensivo per concludere con un lavoro specifico individuale. Per Raspadori, Pompei, Hien e Kossounou lavoro in palestra e individuale in campo, terapie e palestra per Gaetano, Bellanova e Kristensen. La squadra resta in ritiro a Zingonia: sabato 7 novembre è in programma una seduta al pomeriggio.

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