Atalanta, novità dal ritiro: recuperano Kessie e Kolasinac
CALCIO. Buone notizie all’indomani del pareggio contro il Kairat. Centrocampista e difensore verso il rientro con il Monza.Lettura meno di un minuto.
Nella mattinata di venerdì 6 novembre, l’Atalanta è tornata al lavoro a Zingonia verso la trasferta contro il Monza. Dal centro sportivo arrivano buone notizie: Kolasinac e Kessie si sono allenati in gruppo e dovrebbero essere quindi a disposizione per la partita di domenica.
Le ultime dal ritiro
Seduta di scarico per chi ha giocato, lavoro sul campo per gli altri: attivazione, esercizi su possesso palla e sviluppo offensivo per concludere con un lavoro specifico individuale. Per Raspadori, Pompei, Hien e Kossounou lavoro in palestra e individuale in campo, terapie e palestra per Gaetano, Bellanova e Kristensen. La squadra resta in ritiro a Zingonia: sabato 7 novembre è in programma una seduta al pomeriggio.
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