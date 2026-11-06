Atalanta, novità dal ritiro: recuperano Kessie e Kolasinac

Nella mattinata di venerdì 6 novembre, l’Atalanta è tornata al lavoro a Zingonia verso la trasferta contro il Monza. Dal centro sportivo arrivano buone notizie: Kolasinac e Kessie si sono allenati in gruppo e dovrebbero essere quindi a disposizione per la partita di domenica.

Le ultime dal ritiro

Seduta di scarico per chi ha giocato, lavoro sul campo per gli altri: attivazione, esercizi su possesso palla e sviluppo offensivo per concludere con un lavoro specifico individuale. Per Raspadori, Pompei, Hien e Kossounou lavoro in palestra e individuale in campo, terapie e palestra per Gaetano, Bellanova e Kristensen. La squadra resta in ritiro a Zingonia: sabato 7 novembre è in programma una seduta al pomeriggio.