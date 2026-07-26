Atalanta, nuova amichevole: a Zingonia c’è l’Arezzo
IL MATCH. I toscani, in ritiro in queste settimane in Val Seriana, sono reduci dal prestigioso scalpo del Napoli (1-3, mercoledì) e dal pareggio con la Folgore Caratese.Lettura meno di un minuto.
Zingogna
Terza uscita prestagionale per l’Atalanta di Maurizio Sarri: dopo l’amichevole in famiglia con l’Under23 di sabato scorso a Clusone (vittoria 2-1 per i “grandi”) e l’1-1 di mercoledì sera col Mantova, ospite al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia è stavolta l’Arezzo. I toscani, in ritiro in queste settimane in Val Seriana, sono reduci dal prestigioso scalpo del Napoli (1-3, mercoledì) e dal pareggio con la Folgore Caratese nella giornata di sabato a Clusone (1-1). Si gioca alle 20 di domenica 26 luglio.
Per l’Atalanta, 7 i titolari confermati anche nella terza amichevole (Carnesecchi tra i pali, Scalvini al centro della difesa, Bernasconi terzino sinistro, Samardzic-Gaetano-Zalewski la cerniera mediana, Raspadori esterno offensivo di sinistra). Bellanova, Djimsiti, Cassa e Scamacca I restanti a completare l’11 di partenza. Grande curiosità per scoprire se i 4 reduci dalle fatiche Mondiali aggregatisi negli ultimi giorni al ritiro nerazzurro e inseriti nella distinta (de Roon, Ederson, Kossounou e Kolasinac; Pasalic, tornato a Zingonia stamattina, non prenderà parte all’amichevole) troveranno già minuti.
Atalanta
Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Djimsiti, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Zalewski; Cassa, Scamacca, Raspadori.
Arezzo
Seculin; Renzi, Illanes, Gilli, Righetti; Arena, Viviani, Ionita; Tavernelli, Cerri, Sala.
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