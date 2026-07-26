Atalanta, nuova amichevole: a Zingonia c’è l’Arezzo

Terza uscita prestagionale per l’Atalanta di Maurizio Sarri: dopo l’amichevole in famiglia con l’Under23 di sabato scorso a Clusone (vittoria 2-1 per i “grandi”) e l’1-1 di mercoledì sera col Mantova, ospite al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia è stavolta l’Arezzo. I toscani, in ritiro in queste settimane in Val Seriana, sono reduci dal prestigioso scalpo del Napoli (1-3, mercoledì) e dal pareggio con la Folgore Caratese nella giornata di sabato a Clusone (1-1). Si gioca alle 20 di domenica 26 luglio.