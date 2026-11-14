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Sport / Bergamo Città Sabato 14 Novembre 2026

Atalanta, occhi sull’infermeria: Raspadori, Kristensen e Bellanova puntano l’Inter

CALCIO. Venerdì 13 novembre i nerazzurri si sono allenati a ranghi ridotti. Buone notizie dai box: i due azzurri, il difensore danese e Gaetano hanno svolto lavoro individuale e i primi tre hanno buone chance di rientrare dopo la sosta.

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Atalanta, occhi sull’infermeria: Raspadori, Kristensen e Bellanova puntano l’Inter
Thomas Kristensen con Kolo Muani nella gara contro la Juventus. Il difensore danese, ai box per un infortunio, potrebbe rientrare domenica 22 contro l’Inter
(Foto di Afb)

Occhi sull’infermeria in casa Atalanta nella settimana a ranghi estremamente ridotti. Senza 12 nazionali e sette infortunati, venerdì 13 novembre i nerazzurri hanno svolto una doppia seduta ma l’attenzione è rivolta soprattutto ai box.

Verso l’Inter

Raspadori, Kristensen, Bellanova e Gaetano hanno svolto un lavoro individuale sul campo, anche il borsino del rientro non è omogeneo. I primi tre dovrebbero tornare a disposizione alla ripresa del campionato nel match-clou contro l’Inter, domenica 22 novembre (alle 20,45) alla New Balance Arena. Gaetano invece dovrebbe restare ai box per 2-3 partite, mentre Hien, Kossounou e il terzo portiere Pompei difficilmente si rivedranno prima di dicembre.

Martedì 17 con i primi nazionali

Sabato 14 novembre è in programma l’ultimo allenamento settimanale. I nerazzurri torneranno in campo martedì 17 e Sarri dovrebbe avere a disposizione alcuni dei nazionali nel frattempo rientrati alla base.

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