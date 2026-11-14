Atalanta, occhi sull’infermeria: Raspadori, Kristensen e Bellanova puntano l’Inter
CALCIO. Venerdì 13 novembre i nerazzurri si sono allenati a ranghi ridotti. Buone notizie dai box: i due azzurri, il difensore danese e Gaetano hanno svolto lavoro individuale e i primi tre hanno buone chance di rientrare dopo la sosta.Lettura meno di un minuto.
Occhi sull’infermeria in casa Atalanta nella settimana a ranghi estremamente ridotti. Senza 12 nazionali e sette infortunati, venerdì 13 novembre i nerazzurri hanno svolto una doppia seduta ma l’attenzione è rivolta soprattutto ai box.
Verso l’Inter
Raspadori, Kristensen, Bellanova e Gaetano hanno svolto un lavoro individuale sul campo, anche il borsino del rientro non è omogeneo. I primi tre dovrebbero tornare a disposizione alla ripresa del campionato nel match-clou contro l’Inter, domenica 22 novembre (alle 20,45) alla New Balance Arena. Gaetano invece dovrebbe restare ai box per 2-3 partite, mentre Hien, Kossounou e il terzo portiere Pompei difficilmente si rivedranno prima di dicembre.
Martedì 17 con i primi nazionali
Sabato 14 novembre è in programma l’ultimo allenamento settimanale. I nerazzurri torneranno in campo martedì 17 e Sarri dovrebbe avere a disposizione alcuni dei nazionali nel frattempo rientrati alla base.
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