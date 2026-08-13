Atalanta, oggi le visite mediche di Kristensen. Può arrivare anche Romagnoli

Operazione chiusa per Thomas Kristensen dall’Udinese, con cui già nella giornata di martedì si era raggiunta un’intesa di massima per il trasferimento del prestante difensore danese in nerazzurro. Nella serata di mercoledì 12 agosto il nuovo centrale dell’Atalanta ha varcato i cancelli di Zingonia. Giovedì 13 sono in programma visite mediche e firma su un contratto che, stando alle indiscrezioni, sarebbe di durata quinquennale.

I dettagli dell’operazione

Martedì 11 agosto, con l’affare in dirittura d’arrivo, le attenzioni di Atalanta e Udinese erano ancora concentrate sulla definizione degli ultimi dettagli e della formula dell’operazione.

Si tratta di un prestito con obbligo di riscatto. Anche se, su questo punto, si attende l’ufficialità per avere un quadro più chiaro. Le cifre che filtrano però sono più o meno quelle uscite negli ultimi giorni. Kristensen si trasferisce a Bergamo per una cifra complessiva che si avvicina ai 25 milioni (bonus compresi) con una base fissa che sembrerebbe di 20-21 milioni. L’Udinese avrebbe mantenuto una percentuale, circa il 10%, sulla plusvalenza di una eventuale futura rivendita.

Alla finestra per Romagnoli

Kristensen potrebbe non essere l’unico difensore centrale in arrivo a Bergamo in tempi stretti. L’Atalanta è infatti sempre alla finestra per Alessio Romagnoli che potrebbe lasciare la Lazio. Non siamo ancora all’affondo decisivo, ma il difensore è saldamente nei radar nerazzurri. Ed è una pista, quella di Romagnoli, da monitorare giorno per giorno. Anche perché il difensore ex Milan è un profilo congeniale ai meccanismi difensivi di Sarri: ha personalità, leadership e capacità di guidare il reparto arretrato. Resta in piedi, in caso di innesto di un altro difensore centrale, anche l’opzione Jean-Clair Todibo del West Ham. In uscita potenziale ci sono sempre Scalvini (Manchester United più di tutti) e Ahanor (Brighton sempre in pressing): per entrambi però si potrebbe cominciare a parlare di una cessione solo in caso di proposte «irrinunciabili». In caso contrario sono blindati a Bergamo.

Gli altri nomi

Su Nicola Zalewski c’è l’interessamento del Milan, ma bisogna vedere cosa succede dopo l’infortunio di Kamaldeen Sulemana, perché ora il reparto esterni ha poche alternative. Per il centrocampo antenne nerazzurre sempre su Samuele Ricci del Milan.