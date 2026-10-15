Atalanta-Pafos, 20 convocati: Bellanova fuori per precauzione
IL MATCH. Alle 21 a Bergamo l’esordio nella fase campionato di Conference League. Sarri deve rinunciare anche a Bellanova: sono sette gli assenti.Lettura meno di un minuto.
Sono 20 i giocatori convocati da Maurizio Sarri per Atalanta-Pafos, prima giornata della fase campionato di Uefa Conference League 2026/27. La partita è in programma giovedì 15 ottobre alle 21 allo stadio di Bergamo, con diretta televisiva su Sky.
Bellanova a riposo, sette assenti
Nell’elenco non figura Raoul Bellanova, che resterà a riposo per motivi precauzionali. L’esterno si aggiunge agli altri sei assenti indicati dal club: Hien, Kessie, Kossounou, Pompei, Scalvini e Sulemana.
Tra i convocati ci sono De Ketelaere, Raspadori, Scamacca e Krstović, insieme a Rowe e Samardžić. Presenti anche Javison Idele e il portiere Mattia Sonzogni.
L’elenco dei convocati
Bernasconi, Carnesecchi, De Ketelaere, Éderson, Elmas, Gaetano, Idele, Kolašinac, Kristensen, Krstović, Obrić, Pašalić, Raspadori, Rowe, Samardžić, Scamacca, Sonzogni, Sportiello, Zalewski e Zappacosta.
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