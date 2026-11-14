Atalanta, passi avanti per Kossounou. Nations: derby Scalvini-De Ketelaere

Segnali confortanti da Odilon Kossounou in casa Atalanta. Sabato 14 novembre l’ivoriano ha svolto parte della seduta con una sessione individuale sul campo, come nei giorni scorsi Raspadori, Kristensen, Bellanova e Gaetano, compiendo un passo avanti verso il rientro che comunque è previsto non prima di dicembre, così come Hien.