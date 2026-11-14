Atalanta, passi avanti per Kossounou. Nations: derby Scalvini-De Ketelaere
CALCIO. Sabato 14 novembre l’ivoriano ha svolto parte della seduta con una sessione individuale in campo: dovrebbe rientrare a dicembre come Hien. Nazionali: domenica 15 sfida tra nerazzurri in Belgio-Italia, decisiva per la qualificazione.Lettura meno di un minuto.
Segnali confortanti da Odilon Kossounou in casa Atalanta. Sabato 14 novembre l’ivoriano ha svolto parte della seduta con una sessione individuale sul campo, come nei giorni scorsi Raspadori, Kristensen, Bellanova e Gaetano, compiendo un passo avanti verso il rientro che comunque è previsto non prima di dicembre, così come Hien.
Martedì 17 la ripresa con i primi nazionali
Sul fronte infermeria Raspadori, Kristensen e Bellanova dovrebbero tornare a disposizione di Sarri per la ripresa del campionato, domenica 22 contro l’Inter alla New Balance Arena (alle 20,45) mentre Gaetano dovrebbe rientrare contro il Lecce, lunedì 30, o contro la Lazio, domenica 6 dicembre all’Olimpico. Archiviata la prima settimana di sosta, la ripresa è fissata per martedì 17 col rientro dei nazionali Carnesecchi, Scalvini, Scamacca, De Ketelaere, Pasalic e Krstovic.
Nations, derby Scalvini-De Ketelaere
Nel frattempo la Nations League mette sul piatto il derby di fuoco tra i tre azzurri e Cdk, avversari in Belgio-Italia, domenica 15 a Bruxelles (alle 20,45) in una sfida decisiva per la qualificazione ai quarti. Nella Nazionale di Mancini dovrebbe essere confermato Scalvini, autore di un’ottima gara contro la Francia, mentre Carnesecchi e Scamacca partiranno dalla panchina.
Domenica saranno in campo anche Pasalic, in Croazia-Repubblica Ceca a Osijek (20,45), e Krstovic in Cipro-Montenegro (alle 15) per la League C.
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