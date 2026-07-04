Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Sabato 04 Luglio 2026

Atalanta, primi passi della stagione 2026/27: via con le visite mediche

CALCIO. I giocatori le sosterranno lunedì 6 luglio e dunque non si raduneranno a Zingonia, dove invece si svolgeranno i test atletici da martedì 7.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, primi passi della stagione 2026/27: via con le visite mediche
Un momento dell’allenamento che l’Atalanta sostenne davanti ai suoi tifosi il 13 agosto 2025: la stagione 2026/27 sta per iniziare
(Foto di Afb)

L’Atalanta si appresta a muovere i primi passi della stagione 2026/27: il primo appuntamento sarà lunedì 6 luglio con il raduno, che non sarà a Zingonia, bensì nel luogo in cui saranno svolte le visite mediche. Il primo giorno sarà dunque dedicato esclusivamente alle visite, che come detto non si terranno al Centro Bortolotti. Lì, a Zingonia, potrebbe al massimo presentarsi qualche giocatore a fare un salto: da martedì la squadra sarà invece al Bortolotti per sostenere i test atletici.

Giovedì 9 l’inizio degli allenamenti

Il programma dei primi giorni prevede appunto le visite lunedì 6, i test tra martedì e mercoledì e poi l’inizio degli allenamenti da giovedì. Fino a domenica si proseguirà con varie sedute, poi da lunedì 13 ci sarà proprio il ritiro al Centro Bortolotti. Da delineare anche il quadro delle amichevoli pre-campionato: per ora sono state fissate quelle in casa del Feyenoord il 2 agosto e dello Schalke 04 l’8 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Sport
Atalanta