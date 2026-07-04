Atalanta, primi passi della stagione 2026/27: via con le visite mediche
CALCIO. I giocatori le sosterranno lunedì 6 luglio e dunque non si raduneranno a Zingonia, dove invece si svolgeranno i test atletici da martedì 7.Lettura meno di un minuto.
L’Atalanta si appresta a muovere i primi passi della stagione 2026/27: il primo appuntamento sarà lunedì 6 luglio con il raduno, che non sarà a Zingonia, bensì nel luogo in cui saranno svolte le visite mediche. Il primo giorno sarà dunque dedicato esclusivamente alle visite, che come detto non si terranno al Centro Bortolotti. Lì, a Zingonia, potrebbe al massimo presentarsi qualche giocatore a fare un salto: da martedì la squadra sarà invece al Bortolotti per sostenere i test atletici.
Giovedì 9 l’inizio degli allenamenti
Il programma dei primi giorni prevede appunto le visite lunedì 6, i test tra martedì e mercoledì e poi l’inizio degli allenamenti da giovedì. Fino a domenica si proseguirà con varie sedute, poi da lunedì 13 ci sarà proprio il ritiro al Centro Bortolotti. Da delineare anche il quadro delle amichevoli pre-campionato: per ora sono state fissate quelle in casa del Feyenoord il 2 agosto e dello Schalke 04 l’8 agosto.
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