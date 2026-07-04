Atalanta, primi passi della stagione 2026/27: via con le visite mediche

L’Atalanta si appresta a muovere i primi passi della stagione 2026/27: il primo appuntamento sarà lunedì 6 luglio con il raduno, che non sarà a Zingonia, bensì nel luogo in cui saranno svolte le visite mediche. Il primo giorno sarà dunque dedicato esclusivamente alle visite, che come detto non si terranno al Centro Bortolotti. Lì, a Zingonia, potrebbe al massimo presentarsi qualche giocatore a fare un salto: da martedì la squadra sarà invece al Bortolotti per sostenere i test atletici.