Atalanta, Raspadori si infortuna e lascia il ritiro della Nazionale
CALCIO. L’attaccante nerazzurro, sottoposto ad accertamenti, salterà le prossime gare della Nazionale e tornerà a Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Brutte notizie per l’Atalanta dal ritiro della Nazionale. Giacomo Raspadori ha lasciato Coverciano dopo essere stato sottoposto ad accertamenti strumentali che ne hanno certificato l’indisponibilità per le prossime partite degli azzurri.
L’attaccante nerazzurro farà quindi rientro anticipato a Zingonia, dove verranno valutate le sue condizioni in vista dei prossimi impegni della squadra bergamasca.
L’attaccante dell’Atalanta non si è allenato
La Nazionale era tornata al lavoro nel pomeriggio di martedì 29 settembre al Centro tecnico federale di Coverciano, dopo il successo contro la Turchia e in vista della sfida di Nations League contro la Francia, in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis.
Raspadori non ha preso parte alla seduta insieme al resto del gruppo ed è rimasto completamente a riposo. Dopo gli esami strumentali è stata accertata la sua indisponibilità per le prossime gare.
Per l’Atalanta si apre ora l’attesa sulle condizioni dell’attaccante, che sarà nuovamente valutato dallo staff medico nerazzurro al rientro a Bergamo.
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