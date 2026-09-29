Atalanta, Raspadori si infortuna e lascia il ritiro della Nazionale

Brutte notizie per l ’Atalanta dal ritiro della Nazionale . Giacomo Raspadori ha lasciato Coverciano dopo essere stato sottoposto ad accertamenti strumentali che ne hanno certificato l’indisponibilità per le prossime partite degli azzurri .

L’attaccante nerazzurro farà quindi rientro anticipato a Zingonia, dove verranno valutate le sue condizioni in vista dei prossimi impegni della squadra bergamasca.

L’attaccante dell’Atalanta non si è allenato

La Nazionale era tornata al lavoro nel pomeriggio di martedì 29 settembre al Centro tecnico federale di Coverciano, dopo il successo contro la Turchia e in vista della sfida di Nations League contro la Francia, in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis .

Raspadori non ha preso parte alla seduta insieme al resto del gruppo ed è rimasto completamente a riposo. Dopo gli esami strumentali è stata accertata la sua indisponibilità per le prossime gare.