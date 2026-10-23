Atalanta, Rowe e Krstovic in pole: possono tornare dal 1’ col Frosinone
CALCIO. Rispetto alla sfida di Conference League con l’Ajax, domenica 25 ottobre alla New Balance Arena (alle 15) contro il Frosinone Sarri potrebbe rilanciare l’inglese e il centravanti montenegrino nel 4-2-3-1.Lettura meno di un minuto.
I soliti infortunati fuori, Krstovic e Rowe in rampa di lancia per tornare tra i i titolari. Nessun recupero dall’infermeria, ma alcuni probabili ritocchi in casa Atalanta per la sfida di campionato con la rivelazione Frosinone, domenica 25 ottobre alla New Balance Arena (alle 15).
Cambi in attacco
Ai box Hien, Kossounou, Scalvini, Kolasinac, Sulemana, Kessie, Raspadori e Pompei, contro i ciociari Sarri dovrebbe riproporre al centro della difesa il duo Kristensen-Obric, salvo accentramento di Zappacosta accanto al danese e al posto dello sloveno. Nel probabile 4-2-3-1 le novità dovrebbero riguardare l’attacco, con il rientro di Rowe nella linea dei trequartisti, al posto di uno tra Elmas e Zalewski, e di Krstovic al centro dell’attacco al posto di Scamacca.
Samardzic insidia Cdk
Anche Samardzic cerca un posto al sole e potrebbe insidiare De Ketelaere anche in caso di passaggio al 4-3-3.
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