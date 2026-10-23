Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Venerdì 23 Ottobre 2026

Atalanta, Rowe e Krstovic in pole: possono tornare dal 1’ col Frosinone

CALCIO. Rispetto alla sfida di Conference League con l’Ajax, domenica 25 ottobre alla New Balance Arena (alle 15) contro il Frosinone Sarri potrebbe rilanciare l’inglese e il centravanti montenegrino nel 4-2-3-1.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, Rowe e Krstovic in pole: possono tornare dal 1’ col Frosinone
Nikola Krstovic qui in azione a San Siro contro il Milan. Dopo lo scampolo finale di gara ad Amsterdam, domenica 25 il montenegrino dovrebbe tornare dal 1’.
(Foto di Afb)

I soliti infortunati fuori, Krstovic e Rowe in rampa di lancia per tornare tra i i titolari. Nessun recupero dall’infermeria, ma alcuni probabili ritocchi in casa Atalanta per la sfida di campionato con la rivelazione Frosinone, domenica 25 ottobre alla New Balance Arena (alle 15).

Cambi in attacco

Ai box Hien, Kossounou, Scalvini, Kolasinac, Sulemana, Kessie, Raspadori e Pompei, contro i ciociari Sarri dovrebbe riproporre al centro della difesa il duo Kristensen-Obric, salvo accentramento di Zappacosta accanto al danese e al posto dello sloveno. Nel probabile 4-2-3-1 le novità dovrebbero riguardare l’attacco, con il rientro di Rowe nella linea dei trequartisti, al posto di uno tra Elmas e Zalewski, e di Krstovic al centro dell’attacco al posto di Scamacca.

Samardzic insidia Cdk

Anche Samardzic cerca un posto al sole e potrebbe insidiare De Ketelaere anche in caso di passaggio al 4-3-3.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Sport
Atalanta