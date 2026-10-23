Atalanta, Rowe e Krstovic in pole: possono tornare dal 1’ col Frosinone

Cambi in attacco

Ai box Hien, Kossounou, Scalvini, Kolasinac, Sulemana, Kessie, Raspadori e Pompei, contro i ciociari Sarri dovrebbe riproporre al centro della difesa il duo Kristensen-Obric, salvo accentramento di Zappacosta accanto al danese e al posto dello sloveno. Nel probabile 4-2-3-1 le novità dovrebbero riguardare l’attacco, con il rientro di Rowe nella linea dei trequartisti, al posto di uno tra Elmas e Zalewski, e di Krstovic al centro dell’attacco al posto di Scamacca.