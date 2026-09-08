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Sport / Bergamo Città Martedì 08 Settembre 2026

Atalanta, salgono le quotazioni di Rowe col Cagliari. Sarri col dilemma del regista

CALCIO. L’inglese insegue il debutto in nerazzurro contro i sardi, sabato 12 settembre alla New Balance Arena (alle 20,45), e potrebbe partire dal 1’. Squalificato Gaetano, Kessie, Ederson, Pasalic e Scalvini le alternative.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, salgono le quotazioni di Rowe col Cagliari. Sarri col dilemma del regista
Jonathan Rowe è stato l’ultimo acquisto dell’Atalanta nel mercato estivo. Dopo essere rimasto in panchina a Roma va a caccia del debutto in nerazzurro.
(Foto di Atalanta)

Chi al posto di Gaetano in cabina di regia? La sostituzione dell’ex cagliaritano proprio nel match contro i sardi, sabato 12 settembre alla New Balance Arena (alle 20,45), è il principale dilemma di Maurizio Sarri in casa Atalanta.

L’incognita del regista

Martedì 8 settembre il centrocampista nerazzurro è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo e salterà il rendez-vous in rossoblù. Sarri potrebbe schierare davanti alla difesa Kessie, ma restano possibili soluzioni alternative con Ederson, Pasalic e Scalvini.

Rowe scalpita

Ai box Hien e Sulemana, contro il Cagliari Kristensen torna pienamente a disposizione, ma Kossounou sembra in vantaggio al centro della difesa, mentre in attacco Rowe insegue il debutto e potrebbe perfino esordire dal 1’ a sinistra, dove restano in lizza Raspadori ed Elmas.

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