Atalanta, salgono le quotazioni di Rowe col Cagliari. Sarri col dilemma del regista
CALCIO. L’inglese insegue il debutto in nerazzurro contro i sardi, sabato 12 settembre alla New Balance Arena (alle 20,45), e potrebbe partire dal 1’. Squalificato Gaetano, Kessie, Ederson, Pasalic e Scalvini le alternative.Lettura meno di un minuto.
Chi al posto di Gaetano in cabina di regia? La sostituzione dell’ex cagliaritano proprio nel match contro i sardi, sabato 12 settembre alla New Balance Arena (alle 20,45), è il principale dilemma di Maurizio Sarri in casa Atalanta.
L’incognita del regista
Martedì 8 settembre il centrocampista nerazzurro è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo e salterà il rendez-vous in rossoblù. Sarri potrebbe schierare davanti alla difesa Kessie, ma restano possibili soluzioni alternative con Ederson, Pasalic e Scalvini.
Rowe scalpita
Ai box Hien e Sulemana, contro il Cagliari Kristensen torna pienamente a disposizione, ma Kossounou sembra in vantaggio al centro della difesa, mentre in attacco Rowe insegue il debutto e potrebbe perfino esordire dal 1’ a sinistra, dove restano in lizza Raspadori ed Elmas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA