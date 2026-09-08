Atalanta, salgono le quotazioni di Rowe col Cagliari. Sarri col dilemma del regista

Chi al posto di Gaetano in cabina di regia? La sostituzione dell’ex cagliaritano proprio nel match contro i sardi, sabato 12 settembre alla New Balance Arena (alle 20,45), è il principale dilemma di Maurizio Sarri in casa Atalanta.

L’incognita del regista

Martedì 8 settembre il centrocampista nerazzurro è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo e salterà il rendez-vous in rossoblù. Sarri potrebbe schierare davanti alla difesa Kessie, ma restano possibili soluzioni alternative con Ederson, Pasalic e Scalvini.