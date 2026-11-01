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Sport / Bergamo Città Domenica 01 Novembre 2026

Atalanta, Sarri: «Ambizione è creare un nuovo ciclo, Parma pericoloso»

LA CONFERENZA STAMPA. Il tecnico nerazzurro: «Servono umiltà, lucidità e determinazione».

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Redazione Web
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Atalanta, Sarri: «Ambizione è creare un nuovo ciclo, Parma pericoloso»
Sarri nella partita contro la Fiorentina
(Foto di Afb)

Zingonia

«L’ambizione è costruire le basi per un nuovo ciclo, ma non è semplice ripartire dopo un ciclo di alto livello. Un compito complicato da varie vicissitudini». Maurizio Sarri, alla vigilia della decima di campionato dell’Atalanta con il Parma, resta ottimista nonostante i soli 11 punti in classifica e i dieci infortunati.

«I nostri infortuni per la maggior parte sono capitati 10-15 giorni dopo il rientro dalle Nazionali. Il calendario non ci aiuta - sottolinea il tecnico nerazzurro -. Stiamo cercando di trovare una strada per limitarli nel prossimo futuro. E spero di recuperare qualcuno prima della sosta». L’avversario è penultimo e con Gilardino in panchina al posto di Cuesta ha raccolto solo 1 punto su 5: «Il Parma è in una situazione di classifica del genere solo perché ha una bassa percentuale tra occasioni sfruttate e create. È pericoloso e sa anche chiudersi per ripartire bene. Dovremo essere lucidi, umili e determinati», ribatte Sarri.

Sulla sua squadra, l’allenatore dei bergamaschi vede il bicchiere mezzo pieno: «In fase offensiva comincio a vedere cose importanti, anche se creiamo poche occasioni in relazione ai presupposti che creiamo, andiamo in porta 5 volte su 20 - chiude -. Dobbiamo rimanere corti e compatti anche quando ci sono spazi molto aperti. L’essere troppo aperti e larghi in fase di costruzione, c’è costata il primo pari a Firenze. Sarebbe opportuno avere una fase difensiva più alta».

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