Atalanta, Sarri: «Ambizione è creare un nuovo ciclo, Parma pericoloso»

«I nostri infortuni per la maggior parte sono capitati 10-15 giorni dopo il rientro dalle Nazionali. Il calendario non ci aiuta - sottolinea il tecnico nerazzurro -. Stiamo cercando di trovare una strada per limitarli nel prossimo futuro. E spero di recuperare qualcuno prima della sosta». L’avversario è penultimo e con Gilardino in panchina al posto di Cuesta ha raccolto solo 1 punto su 5: «Il Parma è in una situazione di classifica del genere solo perché ha una bassa percentuale tra occasioni sfruttate e create. È pericoloso e sa anche chiudersi per ripartire bene. Dovremo essere lucidi, umili e determinati», ribatte Sarri.