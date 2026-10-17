Atalanta, Sarri in emergenza col Milan: ritorno al 4-3-3 con Krstovic in attacco
CALCIO. Per la sfida di domenica 18 ottobre a San Siro (alle 18) il tecnico nerazzurro deve rinunciare a otto giocatori, compreso lo squalificato Elmas. Torna Bellanova in difesa, Gaetano play, Pasalic interno nella mediana a tre.Lettura meno di un minuto.
L’infermeria piena, il parziale sospiro di sollievo per Raspadori e l’idea del 4-3-3. Alla vigilia della gara contro il Milan, domenica 18 ottobre a San Siro (alle 18), Sarri deve fare i conti con le assenze che zavorrano l’Atalanta.
Squalificato Elmas
Oltre a Raspadori (distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra), sono ai box Hien, Kossounou, Sulemana, Scalvini, Kessie, Pompei e lo squalificato Elmas.
Bellanova torna a destra
Sarri potrebbe tornare al 4-3-3 con il ritorno di Bellanova a destra, Kristensen, Kolasinac e Bernasconi (o Zappacosta) in difesa, Gaetano in regia con Ederson e uno tra Pasalic e Samardzic mezzali, Krstovic (favorito su Scamacca) al centro dell’attacco con De Ketelaere e Rowe a completare il tridente.
Il piano B
L’alternativa resta il 4-2-3-1 con la rinuncia a uno tra Gaetano e Pasalic in mediana e l’inserimento di Zalewski o Samardzic nella batteria dei trequartisti.
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