Atalanta, Sarri in emergenza col Milan: ritorno al 4-3-3 con Krstovic in attacco

Squalificato Elmas

Oltre a Raspadori (distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra), sono ai box Hien, Kossounou, Sulemana, Scalvini, Kessie, Pompei e lo squalificato Elmas.

Bellanova torna a destra

Sarri potrebbe tornare al 4-3-3 con il ritorno di Bellanova a destra, Kristensen, Kolasinac e Bernasconi (o Zappacosta) in difesa, Gaetano in regia con Ederson e uno tra Pasalic e Samardzic mezzali, Krstovic (favorito su Scamacca) al centro dell’attacco con De Ketelaere e Rowe a completare il tridente.