Atalanta, Sarri: «L’Inter l’ho vista soffrire poco, gioca sempre per stravicere: partita difficile»
LA CONFERENZA STAMPA. Così Maurizio Sarri alla vigilia del big match casalingo dell’Atalanta contro la seconda in classifica. Si gioca domenica 22 novembre, alle 20.45, a Bergamo. Il tecnico nerazzurro: «Scamacca bloccato».Lettura meno di un minuto.
«Noi tendiamo ad abbassarci, domani (domenica 22 novembre ndr) ci abbasseranno loro. Io l’Inter l’ho vista soffrire poco. Gioca sempre per stravincere. Magari subisce nei primi dieci minuti, ma ha qualità di palleggio per uscire dalle pressioni in zone alte di campo». Così Maurizio Sarri alla vigilia del big match casalingo dell’Atalanta contro la seconda in classifica (ore 20.45).
Il tema tattico resta in bilico, per l’allenatore dei bergamaschi: «La rosa ci consente sia 4-2-3-1 e 4-3-3, Rowe e Sulemana sono più adatti al tridente e Raspadori e De Ketelaere all’altro sistema di gioco. Bisogna tenersi aperti a entrambe le soluzioni». Sarri non esita a indicare un suo giocatore in difficoltà: «Scamacca ha grandi doti fisiche e tecniche, a vederlo dici che fa venti gol ma ha una difficoltà tremenda a esprimere le sue qualità – sottolinea –. In questo momento è bloccato, gli ho detto che la soluzione è solo sua: ne deve prendere atto, se il suo potenziale è cento ne sta portando venti».
Ancora, sulla sosta: «Le indicazioni delle Nazionali dicono che Kolasinac e Krstovic sono in un buon momento, Scalvini ha fatto un rientro prematuro ma è andato in crescita giocando bene con la Francia e pagandola tre giorni dopo col Belgio», conclude il tecnico atalantino.
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