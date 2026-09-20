Atalanta, Sarri: «Non vedo crescere la squadra nella personalità»

«Ci è mancato qualcosa. Dopo il 2-0 non abbiamo più giocato alla pari. Prima eravamo completamente in partita. Dobbiamo crescere da un punto di vista della personalità e della fiducia. L’unico momento in cui ci siamo accesi con Rowe siamo andati vicino al gol» così, Maurizio Sarri, nel post-partita contro la Juventus.

La trattenuta in area su Rowe

Sull’episodio della maglietta tirata a Rowe in area al 30’: «Var? Meglio mai che troppo come prima. Preferisco questa versione. Poi però ci sono degli episodi evidenti come quello di Rowe trattenuto da Kalulu. Ma se il var non chiama su episodi così aboliamolo».

«Se facessimo la fase di costruzione più velocemente riusciremmo a isolare qualche uno contro uno. Il grande rammarico è che non vedo crescere la squadra dal punto di vista della personalità. Vediamo dopo la fine del girone d’andata, ma è sempre tutto relativo. Non vorrei che parlare sempre di anno di costruzione faccia perdere un po’ di concentrazione alla squadra».

Violato il minuto di silenzio per Mazzola