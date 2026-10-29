Atalanta, Sarri: «Pensavo di vincere. Rosa ristretta e così giocano sempre i soliti»
L’INTERVISTA. Le parole del coache dell’Atalanta dopo il pareggio a Firenze 2-2.Lettura meno di un minuto.
Firenze
Non può dirsi soddisfatto neppure Maurizio Sarri anche se con questo pareggio ha interrotto la striscia di tre sconfitte esterne di fila. «Dopo il 2-2 ho avuto la sensazione di poter vincere la gara. Il risultato comunque va accettato da entrambe le parti. Chi ha visto la partita non si è annoiato e questo per noi è molto importante visto il momento di sofferenza che stiamo attraversando».
Resta il rammarico per i tanti infortuni cui si è aggiunto stasera anche quello di Kristensen, il tecnico dell’Atalanta mastica amaro: «Nell’ultimo mese i giocatori hanno fatto 21 giorni in nazionale poi abbiamo giocato ogni tre giorni. La preparazione non c’è stata. Abbiamo pagato anche questo e la rosa è ristretta, alla fine giocano sempre i soliti».
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