Atalanta, Sarri: «Pensavo di vincere. Rosa ristretta e così giocano sempre i soliti»

Non può dirsi soddisfatto neppure Maurizio Sarri anche se con questo pareggio ha interrotto la striscia di tre sconfitte esterne di fila. «Dopo il 2-2 ho avuto la sensazione di poter vincere la gara. Il risultato comunque va accettato da entrambe le parti. Chi ha visto la partita non si è annoiato e questo per noi è molto importante visto il momento di sofferenza che stiamo attraversando».