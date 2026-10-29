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Sport / Bergamo Città Giovedì 29 Ottobre 2026

Atalanta, Sarri: «Pensavo di vincere. Rosa ristretta e così giocano sempre i soliti»

L’INTERVISTA. Le parole del coache dell’Atalanta dopo il pareggio a Firenze 2-2.

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Redazione Web
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Atalanta, Sarri: «Pensavo di vincere. Rosa ristretta e così giocano sempre i soliti»
Sarri e sullo sfondo Vanoli, un’istantanea di Fiorentina-Atalanta giocata giovedì 29 ottobre 2026
(Foto di Afb)

Firenze

Non può dirsi soddisfatto neppure Maurizio Sarri anche se con questo pareggio ha interrotto la striscia di tre sconfitte esterne di fila. «Dopo il 2-2 ho avuto la sensazione di poter vincere la gara. Il risultato comunque va accettato da entrambe le parti. Chi ha visto la partita non si è annoiato e questo per noi è molto importante visto il momento di sofferenza che stiamo attraversando».

Resta il rammarico per i tanti infortuni cui si è aggiunto stasera anche quello di Kristensen, il tecnico dell’Atalanta mastica amaro: «Nell’ultimo mese i giocatori hanno fatto 21 giorni in nazionale poi abbiamo giocato ogni tre giorni. La preparazione non c’è stata. Abbiamo pagato anche questo e la rosa è ristretta, alla fine giocano sempre i soliti».

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