Sarri: «La fragilità difensiva ci costa punti»

«La squadra nelle ultime partite sta trovando una pericolosità offensiva enorme . Purtroppo ci portiamo dietro un difetto, quello della fragilità difensiva , con troppi errori individuali e collettivi che ci costano punti. Però la sensazione è che la squadra cresca ».

Secondo Sarri, le difficoltà della retroguardia dipendono da diversi fattori: gli infortuni, il calendario fitto e il cambiamento del sistema difensivo. «Gli infortuni non ci hanno mai consentito di schierare la stessa linea difensiva, soprattutto nei centrali. Poi c’è un calendario che non permette tanti allenamenti di reparto , qualche difensore arrivato a fine mercato e una squadra abituata a difendere in maniera completamente diversa».

De Ketelaere, gli elogi di Sarri: «Potenziale straordinario»

Tra le note positive c’è Charles De Ketelaere, protagonista di un periodo particolarmente brillante. «Charlie sta facendo bene da un mese. È forte fisicamente e tecnicamente, ha potenzialità straordinarie. Comincia ad avere l’età giusta per esprimerle pienamente. Ho avuto la fortuna di allenare tanti giocatori forti, ma un potenziale come il suo l’ho visto poche volte».