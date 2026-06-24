Atalanta-Sassuolo, esordio di campionato fissato domenica 23 agosto alle ore 20.45

Su il sipario. La Lega di Serie A ha comunicato la programmazione delle prime cinque giornate del campionato 2026/2027. E l’Atalanta parte con un poker di partite serali, tutte alle 20,45. Tre delle prime cinque gare sono in casa. Si comincia con Atalanta-Sassuolo domenica 23 agosto (Dazn) che rappresenta l’esordio stagionale in Serie A. La 2ª giornata è ancora in casa contro il Bologna, di lunedì, il 31 agosto (Dazn/Sky). La 3ª giornata prevede l’intrigante sfida contro la Roma del Gasp, sabato 5 settembre (Dazn/Sky), all’Olimpico ed è la prima trasferta stagionale in A dell’Atalanta nel 2026/27.