Atalanta-Sassuolo, esordio di campionato fissato domenica 23 agosto alle ore 20.45
SERIE A. Sono stati diramati anticipi e posticipi delle prime cinque giornate di campionato della Serie A 2026/27 e l’Atalanta di mister Sarri debutterà in casa contro il Sassuolo domenica 23 agosto alle ore 20.45.Lettura meno di un minuto.
Su il sipario. La Lega di Serie A ha comunicato la programmazione delle prime cinque giornate del campionato 2026/2027. E l’Atalanta parte con un poker di partite serali, tutte alle 20,45. Tre delle prime cinque gare sono in casa. Si comincia con Atalanta-Sassuolo domenica 23 agosto (Dazn) che rappresenta l’esordio stagionale in Serie A. La 2ª giornata è ancora in casa contro il Bologna, di lunedì, il 31 agosto (Dazn/Sky). La 3ª giornata prevede l’intrigante sfida contro la Roma del Gasp, sabato 5 settembre (Dazn/Sky), all’Olimpico ed è la prima trasferta stagionale in A dell’Atalanta nel 2026/27.
Alla 4ª giornata si torna in casa contro il Cagliari sabato 12 settembre (Dazn/Sky). Alla 5ª giornata il big match con la Juve di Spalletti, a Torino, domenica 20 settembre (Dazn/Sky), e rispetto alle prime quattro gare, tutte alle 20.45, in casa dei bianconeri si cambia orario: in campo alle 18. Tre gare casalinghe e due fuori, dunque, per i nerazzurri di Sarri con due partite di domenica, due al sabato e una al lunedì. La prima giornata si disputerà il 22, 23 e 24 agosto.
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