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Sport / Bergamo Città Mercoledì 28 Ottobre 2026

Atalanta, Scalvini e Sulemana in panchina. Gaetano e Pasalic dal 1’

CALCIO. Continua l’emergenza per i nerazzurri, attesi dalla Fiorentina giovedì 29 ottobre al Franchi (alle 20,45). Tra i 20 convocati i giovani Sonzogni, Plaia e idele. Zalewski favorito su Elmas per un posto sulla trequarti.

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Atalanta, Scalvini e Sulemana in panchina. Gaetano e Pasalic dal 1’
Nicola Zalewski in azione contro il Frosinone: il centrocampista nerazzurro dovrebbe giocare dal 1’ sulla trequarti giovedì 29 ottobre a Firenze con la Fiorentina.
(Foto di Afb)

Scalvini e Sulemana in panchina, continua l’emergenza in casa Atalanta. Per la gara di giovedì 29 ottobre al Franchi di Firenze (20,45) contro i viola, Sarri avrà a disposizione venti giocatori, compresi i giovani aggregati Sonzogni, Idele e Plaia.

Kristensen-Obric al centro

Ai box Hien, Kossounou, Bellanova, Kolasinac, Kessie, Raspadori, Scamacca e Pompei, Sarri dovrebbe gioco forza confermare la coppia Kristensen-Obric al centro della difesa, con i terzini Zappacosta e Bernasconi a completare la difesa a 4.

Ederson verso la panchina

In mediana potrebbe riposare Ederson, con Gaetano e Pasalic dal 1’, alle spalle del trio dei trequartisti Zalewski-De Ketelaere-Rowe, con Elmas verso la panchina.

Fattore Krstovic

Al centro dell’attacco Krstovic, il più in forma tra i nerazzurri e l’unica punta a disposizione.

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