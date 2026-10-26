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Sport / Bergamo Città Lunedì 26 Ottobre 2026

Atalanta, Scalvini verso il rientro: potrebbe partire dal 1’ contro la Fiorentina

CALCIO. Buone notizie (finalmente) dall’infermeria: lunedì 26 ottobre il difensore e Sulemana si sono allenati parzialmente in gruppo e potrebbero essere convocati per la gara di giovedì 29 al Franchi. Forfait di Bellanova.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, Scalvini verso il rientro: potrebbe partire dal 1’ contro la Fiorentina
Giorgio Scalvini in azione: il difensore si è fermato due settimane fa contro il Venezia ma si sta avvicinando al rientro e potrebbe essere disponibile a Firenze
(Foto di Afb)

Un raggio di sole nella penombra dell’infermeria in casa Atalanta. Lunedì 26 ottobre Giorgio Scalvini e Kamaldeen Sulemana hanno svolto parte dell’allenamento con la squadra e potrebbero essere convocati per la gara del turno infrasettimanale, giovedì 29 ottobre al Franchi contro la Fiorentina (alle 20,45).

Ipotesi Scalvini titolare

Vista l’emergenza difensiva, Scalvini potrebbe persino partire dal 1’ al centro del reparto accanto a Kristensen. Ai box Hien, Kossounou, Kolasinac, Kessie, Raspadori e il terzo portiere Pompei, a Firenze Sarri sarà quasi certamente costretto a rinunciare anche a Bellanova, uscito per un risentimento muscolare all’adduttore sinistro.

Attesa per Bellanova

L’Atalanta attende l’esito degli accertamenti per capire quale sia la natura dell’infortunio e i tempi di recupero.

A Firenze dirige La Penna

Nel frattempo è stato designato l’arbitro della gara con i viola. Al Franchi dirigerà Federico La Penna di Roma.

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