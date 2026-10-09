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Sport / Bergamo Città Venerdì 09 Ottobre 2026

Atalanta, Scamacca verso un posto da titolare contro il Venezia

CALCIO. Il centravanti è in vantaggio su Krstovic nel tridente d’attacco per la gara contro il Venezia, lunedì 12 ottobre alla New Balance Arena (alle 18,30). Sarri conferma l’ossatura dell’11 schierato contro la Juventus prima della sosta.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, Scamacca verso un posto da titolare contro il Venezia
Gianluca Scamacca qui in gol contro il Cagliari. Il centravanti nerazzurro dovrebbe rientrare dal 1’ lunedì col Venezia: l’Atalamta ha bisogno dei suoi gol.
(Foto di Afb)

Il gol in Nazionale e un posto da titolare contro il Venezia. Gianluca Scamacca dal 1’ al centro dell’attacco potrebbe essere la novità in casa Atalanta alla ripresa del campionato, lunedì 12 ottobre alla New Balance Arena (alle 18,30).

Raspadori «vede» il Pafos

Il centravanti nerazzurro sembra in rampa di lancio nel tridente offensivo che Sarri dovrebbe schierare contro i lagunari, fermo restando l’assenza degli infortunati Raspadori, Sulemana, Hien, Pompei e Kossounou. Tra gli acciaccati ai box Raspadori sembra essere in pole-position per il rientro: l’attaccante bolognese, alle prese con una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, potrebbe tornare a disposizione già giovedì 15 in Conference League contro il Pafos.

Bernasconi e Samardzic favoriti

Scamacca a parte, Sarri col Venezia dovrebbe proporre una formazione simile a quella schierata dal 1’ con la Juventus prima della sosta, con Kristensen e Scalvini al centro della difesa, Bernasconi in vantaggio su Kolasinac a sinistra e Samardzic su Gaetano a centrocampo, con Kessie in regia.

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