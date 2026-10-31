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Sport / Bergamo Città Sabato 31 Ottobre 2026

Atalanta, scelte obbligate col Parma: Zalewski e Rowe favoriti accanto a Cdk

CALCIO. Con dieci infortunati Sarri è di fatto senza alternative per la gara di lunedì 2 novembre alla New Balance Arena (alle 20,45) col Parma. In mediana Pasalic per Gaetano, sulla trequarti sperano anche Elmas e Samardzic.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, scelte obbligate col Parma: Zalewski e Rowe favoriti accanto a Cdk
Jonathan Rowe in azione contro la Fiorentina L’esterno inglese è a caccia del primo gol con la maglia nerazzurra e lunedì potrebbe giocare dal 1’ col Parma.
(Foto di Afb)

Kolasinac e Kessie potrebbero rientrare prima della sosta, per il resto i giochi sono fatti in casa Atalanta in vista della gara col Parma, lunedì 2 novembre alla New Balance Arena (alle 20,45).

Scelte obbligate

I dieci infortunati (Hien, Kossounou, Kolasinac, Kessie, Pompei, Raspadori, Scamacca, Bellanova, Kristensen e Gaetano) saranno ai box anche contro i ducali e Sarri si trova di fronte a scelte obbligate quasi in tutti i reparti. In difesa, davanti a Carnesecchi, il tecnico nerazzurro riparte da Zappacosta, Scalvini, Obric e Bernasconi. In mediana Pasalic subentrerà a Gaetano accanto a Ederson e in attacco Krstovic sarà il riferimento centrale.

La trequarti

Qualche dubbio sulla composizione della trequarti: accanto a De Ketelaere ballano in tre per due posti, con Zalewski e Rowe favoriti su Elmas. Più defilati Samardzic e Sulemana.

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