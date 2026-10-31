Atalanta, scelte obbligate col Parma: Zalewski e Rowe favoriti accanto a Cdk
CALCIO. Con dieci infortunati Sarri è di fatto senza alternative per la gara di lunedì 2 novembre alla New Balance Arena (alle 20,45) col Parma. In mediana Pasalic per Gaetano, sulla trequarti sperano anche Elmas e Samardzic.Lettura meno di un minuto.
Kolasinac e Kessie potrebbero rientrare prima della sosta, per il resto i giochi sono fatti in casa Atalanta in vista della gara col Parma, lunedì 2 novembre alla New Balance Arena (alle 20,45).
Scelte obbligate
I dieci infortunati (Hien, Kossounou, Kolasinac, Kessie, Pompei, Raspadori, Scamacca, Bellanova, Kristensen e Gaetano) saranno ai box anche contro i ducali e Sarri si trova di fronte a scelte obbligate quasi in tutti i reparti. In difesa, davanti a Carnesecchi, il tecnico nerazzurro riparte da Zappacosta, Scalvini, Obric e Bernasconi. In mediana Pasalic subentrerà a Gaetano accanto a Ederson e in attacco Krstovic sarà il riferimento centrale.
La trequarti
Qualche dubbio sulla composizione della trequarti: accanto a De Ketelaere ballano in tre per due posti, con Zalewski e Rowe favoriti su Elmas. Più defilati Samardzic e Sulemana.
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