Atalanta, sempre peggio: dieci assenti col Parma, unici dubbi sulla trequarti
CALCIO. Continua l’emergenza infortuni: ko Kristensen e Gaetano, lunedì 2 novembre alla New Balance Arena (20,45) col Parma Sarri non avrà alternative in difesa e a centrocampo. Elmas, Zalewski e Rowe in lizza per due posti.Lettura meno di un minuto.
Dieci infortunati, praticamente una squadra ai box. Dopo l’infortunio di Kristensen e Gaetano a Firenze, l’Atalanta fa la conta dei presenti, in vista del posticipo di lunedì 2 novembre alla New Balance Arena (alle 20,45) contro il Parma.
Kristensen e Gaetano fuori per tre gare
Il difensore danese ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, mentre il centrocampista è alle prese con una distrazione agli adduttori della coscia destra. Lunedì 2 novembre gli esami a cui verranno sottoposti definiranno la natura e l’entità degli infortuni e i tempi di recupero ma certamente i due non ci saranno col Parma e quasi certamente rientreranno dopo la sosta per le nazionali, saltando anche la gara col Kairat di Conference League e contro il Monza.
In tre per due posti
Col Parma Sarri praticamente non avrà scelta, almeno in difesa, dove saranno confermati Scalvini e Obric al centro, con Zappacosta e Bernasconi terzini. In mediana Pasalic affiancherà Ederson, in attacco sicuri De Ketelaere e Krstovic, gli unici dubbi riguardano la trequarti con Rowe, Elmas e Zalewski in lizza per due posti. Probabile panchina per Samardzic e Sulemana.
Col Parma dirige Crezzini
Nel frattempo è stato designato l’arbitro per la gara contro il Parma. Alla New Balance Arena dirigerà Valerio Crezzini di Siena, coadiuvato dagli assistenti Laudato e Boato, quarto ufficiale Collu. Al var Prontera, avar Meraviglia.
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