Atalanta, sempre peggio: dieci assenti col Parma, unici dubbi sulla trequarti

Kristensen e Gaetano fuori per tre gare

Il difensore danese ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, mentre il centrocampista è alle prese con una distrazione agli adduttori della coscia destra. Lunedì 2 novembre gli esami a cui verranno sottoposti definiranno la natura e l’entità degli infortuni e i tempi di recupero ma certamente i due non ci saranno col Parma e quasi certamente rientreranno dopo la sosta per le nazionali, saltando anche la gara col Kairat di Conference League e contro il Monza.