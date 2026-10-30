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Sport / Bergamo Città Venerdì 30 Ottobre 2026

Atalanta, sempre peggio: dieci assenti col Parma, unici dubbi sulla trequarti

CALCIO. Continua l’emergenza infortuni: ko Kristensen e Gaetano, lunedì 2 novembre alla New Balance Arena (20,45) col Parma Sarri non avrà alternative in difesa e a centrocampo. Elmas, Zalewski e Rowe in lizza per due posti.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, sempre peggio: dieci assenti col Parma, unici dubbi sulla trequarti
Nicola Zalewski (accanto a lui Giorgio Scalvini) esulta dopo il gol del 2-2 alla Fiorentina: l’esterno nerazzurro dovrebbe essere confermato lunedì 2 col Parma.
(Foto di Afb)

Dieci infortunati, praticamente una squadra ai box. Dopo l’infortunio di Kristensen e Gaetano a Firenze, l’Atalanta fa la conta dei presenti, in vista del posticipo di lunedì 2 novembre alla New Balance Arena (alle 20,45) contro il Parma.

Kristensen e Gaetano fuori per tre gare

Il difensore danese ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, mentre il centrocampista è alle prese con una distrazione agli adduttori della coscia destra. Lunedì 2 novembre gli esami a cui verranno sottoposti definiranno la natura e l’entità degli infortuni e i tempi di recupero ma certamente i due non ci saranno col Parma e quasi certamente rientreranno dopo la sosta per le nazionali, saltando anche la gara col Kairat di Conference League e contro il Monza.

In tre per due posti

Col Parma Sarri praticamente non avrà scelta, almeno in difesa, dove saranno confermati Scalvini e Obric al centro, con Zappacosta e Bernasconi terzini. In mediana Pasalic affiancherà Ederson, in attacco sicuri De Ketelaere e Krstovic, gli unici dubbi riguardano la trequarti con Rowe, Elmas e Zalewski in lizza per due posti. Probabile panchina per Samardzic e Sulemana.

Col Parma dirige Crezzini

Nel frattempo è stato designato l’arbitro per la gara contro il Parma. Alla New Balance Arena dirigerà Valerio Crezzini di Siena, coadiuvato dagli assistenti Laudato e Boato, quarto ufficiale Collu. Al var Prontera, avar Meraviglia.

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