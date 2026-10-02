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Sport / Bergamo Città Venerdì 02 Ottobre 2026

Atalanta, si ferma anche il terzo portiere Pompei: frattura alla mano destra

CALCIO. Venerdì 2 ottobre gli accertamenti hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico dopo il trauma contusivo alla falange intermedia subito in allenamento. Verrà aggregato il portiere della Primavera Sonzogni.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, si ferma anche il terzo portiere Pompei: frattura alla mano destra
Thomas Pompei in azione durante un allenamento. Il portiere nerazzurro dovrà fermarsi per almeno un mese e mezzo dopo la frattura alla mano destra
(Foto di Atalanta)

Zingonia.

No, non è un periodo fortunato in casa Atalanta: un infortunio tira l’altro. Dopo il ko di Giacomo Raspadori, ai box dopo il risentimento muscolare in Nazionale, venerdì 2 ottobre si è fermato anche il terzo portiere Thomas Pompei dopo il trauma contusivo alla mano destra rimediato in allenamento.

Un mese e mezzo di stop

Gli accertamenti hanno evidenziato la frattura della falange intermedia che renderà necessario un intervento chirurgico. Il portiere resterà ai box per un mese o un mese e mezzo, dovrebbe tornare a disposizione di Sarri alla fine di novembre. Nel frattempo verrà aggregato il portiere della Primavera Mattia Sonzogni.

Da martedì 6 rotta sul Venezia

Sabato 3 a Zingonia è in programma l’ultimo allenamento della settimana, prima dei due giorni di riposo, domenica 4 e lunedì 5. La ripresa è fissata per martedì 6, in vista della sfida di campionato con il Venezia, lunedì 12 alla New Balance Arena (alle 18,30).

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