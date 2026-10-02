Atalanta, si ferma anche il terzo portiere Pompei: frattura alla mano destra

No, non è un periodo fortunato in casa Atalanta : un infortunio tira l’altro. Dopo il ko di Giacomo Raspadori, ai box dopo il risentimento muscolare in Nazionale, venerdì 2 ottobre si è fermato anche il terzo portiere Thomas Pompei dopo il trauma contusivo alla mano destra rimediato in allenamento.

Un mese e mezzo di stop

Gli accertamenti hanno evidenziato la frattura della falange intermedia che renderà necessario un intervento chirurgico . Il portiere resterà ai box per un mese o un mese e mezzo , dovrebbe tornare a disposizione di Sarri alla fine di novembre. Nel frattempo verrà aggregato il portiere della Primavera Mattia Sonzogni.

Da martedì 6 rotta sul Venezia

Sabato 3 a Zingonia è in programma l’ultimo allenamento della settimana, prima dei due giorni di riposo, domenica 4 e lunedì 5. La ripresa è fissata per martedì 6, in vista della sfida di campionato con il Venezia, lunedì 12 alla New Balance Arena (alle 18,30).