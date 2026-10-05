Atalanta, si riparte: martedì 6 la ripresa, da lunedì 12 col Venezia inizia il tour de force

Il conto alla rovescia può finalmente iniziare. Dopo due settimane a ranghi ridottissimi e due giorni di riposo, martedì 6 ottobre l’Atalanta si ritrova in vista della ripresa del campionato, lunedì 12 (alle 18,30) alla New Balance Arena contro il Venezia .

Attesi i primi nazionali

Ai box Hien, Sulemana, Kossounou, Raspadori e Pompei, Sarri dovrebbe ritrovare a Zingonia i primi nazionali, Obric, Kessie e Samardzic, prima del ritorno di tutti gli altri e prima di tuffarsi nel tour de force che attende i nerazzurri dalla ripresa del campionato sino alla seconda sosta per le nazionali, a novembre.