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Sport / Bergamo Città Lunedì 05 Ottobre 2026

Atalanta, si riparte: martedì 6 la ripresa, da lunedì 12 col Venezia inizia il tour de force

CALCIO. Dopo due giorni di riposo, i nerazzurri tornano in campo in vista della ripresa del campionato contro i lagunari. Sarri potrebbe ritrovare subito Obric, Kessie e Samardzic, dalla prossima settimana via al filotto d’autunno.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, si riparte: martedì 6 la ripresa, da lunedì 12 col Venezia inizia il tour de force
Charles De Ketelaere in azione contro la Juventus, nell’ultima gara prima della sosta. Il fantasista belga sarà determinante per ritrovare efficacia in attacco.
(Foto di Afb)

Il conto alla rovescia può finalmente iniziare. Dopo due settimane a ranghi ridottissimi e due giorni di riposo, martedì 6 ottobre l’Atalanta si ritrova in vista della ripresa del campionato, lunedì 12 (alle 18,30) alla New Balance Arena contro il Venezia.

Attesi i primi nazionali

Ai box Hien, Sulemana, Kossounou, Raspadori e Pompei, Sarri dovrebbe ritrovare a Zingonia i primi nazionali, Obric, Kessie e Samardzic, prima del ritorno di tutti gli altri e prima di tuffarsi nel tour de force che attende i nerazzurri dalla ripresa del campionato sino alla seconda sosta per le nazionali, a novembre.

Nove gare in 27 giorni

Il posticipo col Venezia inaugurerà infatti un ciclo di ferro che vedrà i nerazzurri impegnati in 9 partite in 27 giorni, tra campionato e Conference League, in pratica una gara ogni tre giorni.Dopo la sfida con i lagunari, l’Atalanta debutterà nel girone di Conference in casa contro il Pafos, giovedì 15 (alle 21), farà visita al Milan a San Siro (domenica 18, alle 18), tornerà a giocare in Europa ad Amsterdam con l’Ajax (giovedì 22), di nuovo in campionato con Frosinone (domenica 25), Fiorentina a Firenze (giovedì 29) e Parma (il 2 novembre a Bergamo).

Infine le ultime due tappe, col Kairat in Conference (5) e Monza in campionato (8) prima della sosta per le nazionali. Un filotto cruciale nel percorso di crescita del nuovo corso nerazzurro.

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