Atalanta, si riparte: martedì 6 la ripresa, da lunedì 12 col Venezia inizia il tour de force
CALCIO. Dopo due giorni di riposo, i nerazzurri tornano in campo in vista della ripresa del campionato contro i lagunari. Sarri potrebbe ritrovare subito Obric, Kessie e Samardzic, dalla prossima settimana via al filotto d’autunno.Lettura meno di un minuto.
Il conto alla rovescia può finalmente iniziare. Dopo due settimane a ranghi ridottissimi e due giorni di riposo, martedì 6 ottobre l’Atalanta si ritrova in vista della ripresa del campionato, lunedì 12 (alle 18,30) alla New Balance Arena contro il Venezia.
Attesi i primi nazionali
Ai box Hien, Sulemana, Kossounou, Raspadori e Pompei, Sarri dovrebbe ritrovare a Zingonia i primi nazionali, Obric, Kessie e Samardzic, prima del ritorno di tutti gli altri e prima di tuffarsi nel tour de force che attende i nerazzurri dalla ripresa del campionato sino alla seconda sosta per le nazionali, a novembre.
Nove gare in 27 giorni
Il posticipo col Venezia inaugurerà infatti un ciclo di ferro che vedrà i nerazzurri impegnati in 9 partite in 27 giorni, tra campionato e Conference League, in pratica una gara ogni tre giorni.Dopo la sfida con i lagunari, l’Atalanta debutterà nel girone di Conference in casa contro il Pafos, giovedì 15 (alle 21), farà visita al Milan a San Siro (domenica 18, alle 18), tornerà a giocare in Europa ad Amsterdam con l’Ajax (giovedì 22), di nuovo in campionato con Frosinone (domenica 25), Fiorentina a Firenze (giovedì 29) e Parma (il 2 novembre a Bergamo).
Infine le ultime due tappe, col Kairat in Conference (5) e Monza in campionato (8) prima della sosta per le nazionali. Un filotto cruciale nel percorso di crescita del nuovo corso nerazzurro.
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