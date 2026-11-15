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Sport / Bergamo Città Domenica 15 Novembre 2026

Atalanta sorridi: Krstovic non si ferma. Doppietta col Montenegro a Cipro

CALCIO. Domenica 15 novembre l’attaccante nerazzurro ha messo il sigillo sul 4-1 della nazionale nella sfida di Nations League C. La squadra del ct Vucinic è promossa in B e il bomber atalantino chiude con 5 centri.

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Atalanta sorridi: Krstovic non si ferma. Doppietta col Montenegro a Cipro
Nikola Krstovic in azione con la nazionale. Con la doppietta messa a segno a Cipro, domenica 15 novembre, il bomber montenegrino chiude il girone a quota 5.

Buone notizie per Maurizio Sarri e l’Atalanta: segna ancora lui, Nikola Krstovic. Un gol alla Lettonia, uno all’Armenia, tre a Cipro, compresa la doppietta di domenica 15 novembre a Nicosia nel 4-1 finale del Montenegro.

Promosso in League B

Già a quota 8 centri in nerazzurro, di cui sette in campionato, l’attaccante atalantino si conferma in stato di grazia sotto porta. I due gol messi a segno a Nicosia hanno sigillato la vittoria della sua nazionale nell’ultima gara del gruppo 2 di League C, consegnando al Montenegro il primo posto da imbattuto nel girone e la promozione nella League B.

Re del gol nel girone

Con 5 reti complessive Krstovic ha firmato poco meno della metà del bottino complessivo (13 gol) della nazionale montenegrina ed è il capocannoniere del girone. Alla ripresa del campionato Sarri potrà contare sul magic moment del bomber.

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