Atalanta, spunta l’idea Gudmundsson. In mediana occhi anche su Koné

Gudmundsson è un’occasione, l’Atalanta ci pensa. L’islandese è stato offerto ai nerazzurri: sarà fondamentale il parere di Sarri, che deve capire se saprà ritagliargli un ruolo. «Gud» ha fatto benissimo nel Genoa, ma male nella Fiorentina quando impiegato come ala: nel 4-3-3 del nuovo allenatore potrebbe diventare uno Zaccagni alto a sinistra, oppure essere reinventato mezzala alla Luis Alberto (come dovrebbe succedere anche a Samardzic). Per ora è un’idea nata anche dal fatto che la Fiorentina deve pagare una decina abbondante di milioni all’Atalanta per il riscatto obbligatorio di Brescianini: se i nerazzurri ne mettessero 5 o poco più, l’affare si potrebbe fare. E Gudmundsson potrebbe essere rilanciato in stile De Ketelaere.

Priorità al centrocampo

Le priorità di mercato sono comunque a centrocampo, dove si cercano un regista e almeno una mezzala: discorsi aperti con il Cagliari per Gaetano. E nel Sassuolo si guarda, oltre a Thorstvedt, anche Koné. Per Ederson al Manchester United, mancano solo firma e ufficialità: il brasiliano, tra l’altro, avrebbe già effettuato una prima tranche di visite mediche durante la trattativa, con l’autorizzazione dell’Atalanta. I tempi della formalizzazione potrebbero dilatarsi: si attendeva il ritorno dal Brasile del centrocampista, che ieri è stato convocato in extremis per il Mondiale.