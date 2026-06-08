Atalanta, spunta l’idea Gudmundsson. In mediana occhi anche su Koné
CALCIOMERCATO. L’islandese è stato offerto ai nerazzurri: nel 4-3-3 di Sarri potrebbe fare l’attaccante esterno o la mezzala.Lettura 1 min.
Gudmundsson è un’occasione, l’Atalanta ci pensa. L’islandese è stato offerto ai nerazzurri: sarà fondamentale il parere di Sarri, che deve capire se saprà ritagliargli un ruolo. «Gud» ha fatto benissimo nel Genoa, ma male nella Fiorentina quando impiegato come ala: nel 4-3-3 del nuovo allenatore potrebbe diventare uno Zaccagni alto a sinistra, oppure essere reinventato mezzala alla Luis Alberto (come dovrebbe succedere anche a Samardzic). Per ora è un’idea nata anche dal fatto che la Fiorentina deve pagare una decina abbondante di milioni all’Atalanta per il riscatto obbligatorio di Brescianini: se i nerazzurri ne mettessero 5 o poco più, l’affare si potrebbe fare. E Gudmundsson potrebbe essere rilanciato in stile De Ketelaere.
Priorità al centrocampo
Le priorità di mercato sono comunque a centrocampo, dove si cercano un regista e almeno una mezzala: discorsi aperti con il Cagliari per Gaetano. E nel Sassuolo si guarda, oltre a Thorstvedt, anche Koné. Per Ederson al Manchester United, mancano solo firma e ufficialità: il brasiliano, tra l’altro, avrebbe già effettuato una prima tranche di visite mediche durante la trattativa, con l’autorizzazione dell’Atalanta. I tempi della formalizzazione potrebbero dilatarsi: si attendeva il ritorno dal Brasile del centrocampista, che ieri è stato convocato in extremis per il Mondiale.
Sul fronte allenatore, l’Atalanta aspetta lunedì 8 giugno per vedere se si riuscirà a risolvere di comune accordo la situazione di Palladino: per ora il napoletano non ha accettato la risoluzione consensuale e vorrebbe portare a casa lo stipendio per il prossimo anno. Se non ci sarà l’intesa, si arriverà all’esonero: l’Atalanta peraltro si ritroverebbe con tre allenatori a libro paga, e con una ventina di componenti degli staff di Juric e Palladino non più al lavoro. Sarri sarà ufficializzato successivamente.
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