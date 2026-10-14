Atalanta, stop per Scalvini e Kessie: le condizioni prima del Pafos

A poche ore dall’esordio in Conference League, i nerazzurri hanno proseguito la preparazione al Centro Bortolotti sostenendo un allenamento pomeridiano. Per la squadra la seduta odierna - nel pomeriggio di mercoledì 14 ottobre - ha previsto un’attivazione iniziale caratterizzata da un torello, delle esercitazioni dedicate alla tecnica e una partitella finale su campo ridotto.