Atalanta, stop per Scalvini e Kessie: le condizioni prima del Pafos
L’ALLENAMENTO. Distrazione muscolare per Scalvini, sovraccarico al polpaccio per Kessie. I nerazzurri preparano l’esordio in Conference League di giovedì 15 ottobre.Lettura meno di un minuto.
A poche ore dall’esordio in Conference League, i nerazzurri hanno proseguito la preparazione al Centro Bortolotti sostenendo un allenamento pomeridiano. Per la squadra la seduta odierna - nel pomeriggio di mercoledì 14 ottobre - ha previsto un’attivazione iniziale caratterizzata da un torello, delle esercitazioni dedicate alla tecnica e una partitella finale su campo ridotto.
Gli esami strumentali effettuati a Giorgio Scalvini, hanno evidenziato una distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra. Il calciatore verrà rivalutato nei prossimi giorni. Kessie non ha svolto la sessione di allenamento odierna per un sovraccarico al polpaccio destro. Anche le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.
Terapie per Kossounou, Sulemana ha lavorato in palestra, Pompei ha svolto lavoro in campo, mentre per Hien sia lavoro in campo che in palestra.
Nella giornata di domani, giovedì 15 ottobre, Éderson e compagni scenderanno in campo a Zingonia al mattino prima del fischio d’inizio in programma alle 21 allo Stadio di Bergamo.
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