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Sport / Bergamo Città Mercoledì 14 Ottobre 2026

L’Atalanta sfida il Pafos, Sarri: «Serve umiltà»

IL MATCH. Si gioca la League Phase di Conference League giovedì sera alle 21 a Bergamo. Il tecnico nerazzurro: «Non penso alla differenza reti, è un avversario di livello».

Lettura meno di un minuto.
L’Atalanta sfida il Pafos, Sarri: «Serve umiltà»
Maurizio Sarri, tecnico nerazzurro in conferenza stampa prima della sfida con il Pafos
(Foto di Afb)

«Ai miei giocatori chiedo umiltà, non penso alla differenza reti perché darei per scontato che la partita l’abbiamo già vinta. Pensiamo ai punti, non ai gol fatti». Alla vigilia dell’esordio nella League Phase di Conference League col Pafos (si gioca giovedì alle 21 a Bergamo), Maurizio Sarri tiene sul pezzo la sua Atalanta: «Mi aspetto la classica partita europea, quindi difficile. Anche in Europa il livello delle squadre medio-piccole si è elevato in maniera esponenziale – ragiona il tecnico nerazzurro –. Il Pafos ha valori tecnici importanti, con giocatori brasiliani e portoghesi dalle ottime capacità di palleggio, la scorsa stagione ha fatto i playoff per gli ottavi di finale. Bisogna essere abbastanza umili da accettare che ci saranno difficoltà».

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Dopo la sosta, il ritorno alla vittoria col Venezia dopo tre sconfitte di fila ha riportato l’ottimismo a Bergamo: «Le efficienze nel primo tempo lunedì sono state a livello top europeo – chiude Sarri –. Nella ripresa il baricentro non era più lo stesso, non era più alto con ripartenze corte e dirette, ma basso con contropiedi anche sprecati. De Ketelaere s’è trovato bene più accentrato in Nazionale e quindi l’ho messo alla prova dietro la punta. Carnesecchi in porta ha tanta personalità per fare la differenza che sono dispiaciuto di non farlo giocare in mezzo al campo».

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