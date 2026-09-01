Atalanta subito al lavoro: Kristensen prova il recupero per sabato a Roma

Atalanta subito dopo la vittoria all’ultimo secondo in campionato contro il Bologna. Martedì 1° settembre i nerazzurri si sono allenati in vista dell’affascinante sfida di sabato alle 20,45 contro la Roma all’Olimpico . L’unica situazione al momento in bilico è quella di Kristensen : il difensore danese sta recuperando dalla distorsione alla caviglia che l’ha tenuto fuori nelle ultime tre partite e nei prossimi giorni sarà da valutare, in vista di un possibile rientro sabato.

Primo allenamento in nerazzurro rimandato a giovedì per il neo acquisto Rowe, impegnato nelle visite mediche

Nella seduta di martedì mister Sarri ha lavorato con la squadra quasi al completo con le eccezioni di Hien e Kamaldeen Sulemana, impegnati nel recupero dai rispettivi infortuni, e dell’ultimo arrivato Rowe, alle prese con le visite mediche e atteso in campo con i compagni giovedì. A Zingonia lavoro di scarico in palestra per chi ha giocato con il Bologna e seduta in campo per gli altri. Mercoledì squadra a riposo, con ripresa fissata per giovedì pomeriggio a Zingonia.