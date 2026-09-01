Atalanta subito al lavoro: Kristensen prova il recupero per sabato a Roma
SERIE A. Atalanta subito in campo martedì 1° settembre dopo il successo in extremis di lunedì sera sul Bologna nella seconda giornata di campionato. Lavoro personalizzato per Kristensen che prova a recuperare per la Roma.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Atalanta subito dopo la vittoria all’ultimo secondo in campionato contro il Bologna. Martedì 1° settembre i nerazzurri si sono allenati in vista dell’affascinante sfida di sabato alle 20,45 contro la Roma all’Olimpico. L’unica situazione al momento in bilico è quella di Kristensen: il difensore danese sta recuperando dalla distorsione alla caviglia che l’ha tenuto fuori nelle ultime tre partite e nei prossimi giorni sarà da valutare, in vista di un possibile rientro sabato.
Primo allenamento in nerazzurro rimandato a giovedì per il neo acquisto Rowe, impegnato nelle visite mediche
Nella seduta di martedì mister Sarri ha lavorato con la squadra quasi al completo con le eccezioni di Hien e Kamaldeen Sulemana, impegnati nel recupero dai rispettivi infortuni, e dell’ultimo arrivato Rowe, alle prese con le visite mediche e atteso in campo con i compagni giovedì. A Zingonia lavoro di scarico in palestra per chi ha giocato con il Bologna e seduta in campo per gli altri. Mercoledì squadra a riposo, con ripresa fissata per giovedì pomeriggio a Zingonia.
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