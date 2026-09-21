Atalanta, tegola Kossounou: «lesione medio-alta», rischia 2 mesi di stop
CALCIO. Lunedì 21 settembre gli accertamenti hanno confermato i timori dopo il risentimento al bicipite femorale sinistro accusato alla vigilia della gara con la Juventus. Per Sarri un guaio in più in difesa dopo l’infortunio a Hien.Lettura meno di un minuto.
Tegola Kossounou in casa Atalanta. Come se non bastasse il ko con la Juventus, il terzo di fila in campionato, la legge di Murphy colpisce ancora. Maurizio Sarri rischia di perdere per almeno due mesi il difensore ivoriano, messo ko da un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra durante la rifinitura di sabato 19 settembre che l’ha costretto a saltare la gara con i bianconeri.
«Lesione di medio-alto grado»
Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado che potrebbe costringere il giocatore nerazzurro a restare a lungo ai box. Un guaio in più in difesa per Sarri che deve già rinunciare al lungodegente Hien.
Si riprende il 12 ottobre col Venezia
Archiviata la partita con la Juventus, lunedì 21 la squadra si è allenata a Zingonia a ranghi ridotti senza i giocatori convocati in nazionale. Il campionato dei nerazzurri riprenderà lunedì 12 ottobre alla New Balance Arena (alle 18,30) contro il Venezia.
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