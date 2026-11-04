Atalanta, torna Scamacca dal 1’. Sarri medita un mini-turnover col Kairat

Rebus formazione

Fermo restando l'emergenza in infermeria, la formazione di Coppa è un rebus. Sarri potrebbe schierare Scamacca dal 1’, per testare la condizione del centravanti romano e concedere un turno di riposo a Krstovic, formato stacanovista nelle ultime partite. E potrebbe far tirare il fiato anche ad altri big finora quasi sempre impiegati, a partire da Ederson e De Ketelaere. Al posto del brasiliano in mediana potrebbe arretrare Elmas, accanto a Pasalic, con Samardzic alle spalle di Scamacca e Sulemana e Rowe a completare il terzetto dei trequartisti.