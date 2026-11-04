Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Mercoledì 04 Novembre 2026

Atalanta, torna Scamacca dal 1’. Sarri medita un mini-turnover col Kairat

CALCIO. Il centravanti romano è recuperato e dovrebbe partire titolare nella gara di Conference League contro i kazaki, giovedì 5 novembre alla New Balance Arena (18,45). Pronti anche Sulemana, Samardzic ed Elmas.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, torna Scamacca dal 1’. Sarri medita un mini-turnover col Kairat
Gianluca Scamacca in azione contro il Frosinone: il centravanti nerazzurro è uscito dall’infermeria e potrebbe giocare dal 1’ col Kairat in Conference League.
(Foto di Afb)

L’asso ritrovato è Gianluca Scamacca, ma Maurizio Sarri potrebbe sorprendere con jolly inattesi nella gara di Conference League contro il Kairat, giovedì 5 novembre alla New Balance Arena (alle 18,45).

Rebus formazione

Fermo restando l'emergenza in infermeria, la formazione di Coppa è un rebus. Sarri potrebbe schierare Scamacca dal 1’, per testare la condizione del centravanti romano e concedere un turno di riposo a Krstovic, formato stacanovista nelle ultime partite. E potrebbe far tirare il fiato anche ad altri big finora quasi sempre impiegati, a partire da Ederson e De Ketelaere. Al posto del brasiliano in mediana potrebbe arretrare Elmas, accanto a Pasalic, con Samardzic alle spalle di Scamacca e Sulemana e Rowe a completare il terzetto dei trequartisti.

Idele a destra

In difesa, davanti a Carnesecchi, scelte obbligate al centro, con Obric e Scalvini, mentre a destra si scalda il 19enne Idele, con Bernasconi a sinistra e Zappacosta inizialmente in panchina.

I convocati dovrebbero essere comunicati giovedì mattina, con alcuni giovani in preallarme: quasi certa la chiamata del portiere Sonzogni e di Levak, possibile quella di Isoa e Steffanoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Sport
atalanta
Conference League