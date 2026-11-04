Atalanta, torna Scamacca dal 1’. Sarri medita un mini-turnover col Kairat
CALCIO. Il centravanti romano è recuperato e dovrebbe partire titolare nella gara di Conference League contro i kazaki, giovedì 5 novembre alla New Balance Arena (18,45). Pronti anche Sulemana, Samardzic ed Elmas.Lettura meno di un minuto.
L’asso ritrovato è Gianluca Scamacca, ma Maurizio Sarri potrebbe sorprendere con jolly inattesi nella gara di Conference League contro il Kairat, giovedì 5 novembre alla New Balance Arena (alle 18,45).
Rebus formazione
Fermo restando l'emergenza in infermeria, la formazione di Coppa è un rebus. Sarri potrebbe schierare Scamacca dal 1’, per testare la condizione del centravanti romano e concedere un turno di riposo a Krstovic, formato stacanovista nelle ultime partite. E potrebbe far tirare il fiato anche ad altri big finora quasi sempre impiegati, a partire da Ederson e De Ketelaere. Al posto del brasiliano in mediana potrebbe arretrare Elmas, accanto a Pasalic, con Samardzic alle spalle di Scamacca e Sulemana e Rowe a completare il terzetto dei trequartisti.
Idele a destra
In difesa, davanti a Carnesecchi, scelte obbligate al centro, con Obric e Scalvini, mentre a destra si scalda il 19enne Idele, con Bernasconi a sinistra e Zappacosta inizialmente in panchina.
I convocati dovrebbero essere comunicati giovedì mattina, con alcuni giovani in preallarme: quasi certa la chiamata del portiere Sonzogni e di Levak, possibile quella di Isoa e Steffanoni.
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