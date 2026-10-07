Atalanta, tornano i nazionali: al lavoro verso il match casalingo col Venezia
CALCIO. La ripresa del campionato è fissata per lunedì alle 18,30. Il gruppo, tranne Pasalic ed Elmas, mercoledì 7 ottobre si è riunito a Zingonia.Lettura meno di un minuto.
Si avvicina il weekend del ritorno del campionato dopo la pausa delle nazionali. La sesta giornata vedrà l’Atalanta, che in Serie A è reduce da tre sconfitte consecutive, scendere in campo nel posticipo di lunedì, in casa contro il Venezia alle 18,30. E proprio dalla pausa per le nazionali sono tornati a Zingonia mercoledì 7 ottobre Carnesecchi, Scalvini, Scamacca, Zalewski, Kolasinac, De Ketelaere e Krstovic. Mancano all’appello Pasalic ed Elmas, attesi giovedì 8. Il gruppo si è sostanzialmente ricompattato agli ordini di mister Sarri. In vista dell’impegno in laguna il tecnico ha cinque indisponibili: Kossounou, Hien, Pompei, Sulemana e Raspadori.
L’arbitro sarà Tremolada
Intanto sono stati designati gli arbitri per il turno di ripresa: sarà Paride Tremolada di Monza l’arbitro di Atalanta-Venezia, che come detto si giocherà alla New Balance Arena; assistenti Mattia Regattieri e Lorenzo Giuggioli, IV ufficiale Giovanni Ayroldi, Var Francesco Meraviglia, Avar Marco Piccinini. Di seguito le altre designazioni.
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