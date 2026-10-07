Atalanta, tornano i nazionali: al lavoro verso il match casalingo col Venezia

Si avvicina il weekend del ritorno del campionato dopo la pausa delle nazionali. La sesta giornata vedrà l’Atalanta, che in Serie A è reduce da tre sconfitte consecutive, scendere in campo nel posticipo di lunedì, in casa contro il Venezia alle 18,30. E proprio dalla pausa per le nazionali sono tornati a Zingonia mercoledì 7 ottobre Carnesecchi, Scalvini, Scamacca, Zalewski, Kolasinac, De Ketelaere e Krstovic. Mancano all’appello Pasalic ed Elmas, attesi giovedì 8. Il gruppo si è sostanzialmente ricompattato agli ordini di mister Sarri. In vista dell’impegno in laguna il tecnico ha cinque indisponibili: Kossounou, Hien, Pompei, Sulemana e Raspadori.