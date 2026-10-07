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Sport / Bergamo Città Mercoledì 07 Ottobre 2026

Atalanta, tornano i nazionali: al lavoro verso il match casalingo col Venezia

CALCIO. La ripresa del campionato è fissata per lunedì alle 18,30. Il gruppo, tranne Pasalic ed Elmas, mercoledì 7 ottobre si è riunito a Zingonia.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, tornano i nazionali: al lavoro verso il match casalingo col Venezia
L’atalantino Charles De Ketelaere con la maglia del Belgio durante la sosta per gli impegni delle nazionali
(Foto di Ansa)

Si avvicina il weekend del ritorno del campionato dopo la pausa delle nazionali. La sesta giornata vedrà l’Atalanta, che in Serie A è reduce da tre sconfitte consecutive, scendere in campo nel posticipo di lunedì, in casa contro il Venezia alle 18,30. E proprio dalla pausa per le nazionali sono tornati a Zingonia mercoledì 7 ottobre Carnesecchi, Scalvini, Scamacca, Zalewski, Kolasinac, De Ketelaere e Krstovic. Mancano all’appello Pasalic ed Elmas, attesi giovedì 8. Il gruppo si è sostanzialmente ricompattato agli ordini di mister Sarri. In vista dell’impegno in laguna il tecnico ha cinque indisponibili: Kossounou, Hien, Pompei, Sulemana e Raspadori.

L’arbitro sarà Tremolada

Intanto sono stati designati gli arbitri per il turno di ripresa: sarà Paride Tremolada di Monza l’arbitro di Atalanta-Venezia, che come detto si giocherà alla New Balance Arena; assistenti Mattia Regattieri e Lorenzo Giuggioli, IV ufficiale Giovanni Ayroldi, Var Francesco Meraviglia, Avar Marco Piccinini. Di seguito le altre designazioni.

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