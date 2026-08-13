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Sport / Bergamo Città Giovedì 13 Agosto 2026

Atalanta: venerdì la sfida all’Athletic. Non ci saranno De Ketelaere e Ahanor

L’AMICHEVOLE. Ultimo test per l’Atalanta prima della Conference League: venerdì 14 agosto alle 20,45 (diretta Tv8) a Bergamo sfida all’Athletic Bilbao. In palio il 27° Trofeo Bortolotti.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta: venerdì la sfida all’Athletic. Non ci saranno De Ketelaere e Ahanor
Lieve infortunio per Charles De Ketelaere
(Foto di Afb)

Conto alla rovescia per il debutto stagionale sul terreno di casa per l’Atalanta: venerdì 14 agosto la New Balance Arena sarà infatti il teatro del XXVII Trofeo Bortolotti con i nerazzurri che sfideranno l’Athletic Club (fischio d’inizio alle 20,45, diretta Tv8). Non ci sarà Charles De Ketelaere, alle prese con un problema fisico rimediato nella seduta di mercoledì. Gli esami strumentali di giovedì hanno evidenziato una distrazione di basso grado a carico dei muscoli adduttori della gamba sinistra. Problemi anche per Honest Ahanor: distrazione di basso grado a carico dei muscoli adduttori della gamba destra. Entrambi non giocheranno contro l’Athletic verranno monitorati nei prossimi giorni.

De Ketelaere e Ahanor ai box per problemi muscolari: salteranno la partita, ma non si tratta di nulla di grave

Per il resto nel corso della sessione di allenamento del pomeriggio di giovedì, la squadra ha svolto attivazione tecnica, partita a campo ridotto e lavoro tattico sulla fase offensiva. Venerdì mattina è in programma una sessione di allenamento mattutina al Centro Bortolotti, sempre a porte chiuse, in serata il Trofeo Bortolotti.

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