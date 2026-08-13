Atalanta: venerdì la sfida all’Athletic. Non ci saranno De Ketelaere e Ahanor

Conto alla rovescia per il debutto stagionale sul terreno di casa per l’Atalanta: venerdì 14 agosto la New Balance Arena sarà infatti il teatro del XXVII Trofeo Bortolotti con i nerazzurri che sfideranno l’Athletic Club (fischio d’inizio alle 20,45, diretta Tv8). Non ci sarà Charles De Ketelaere, alle prese con un problema fisico rimediato nella seduta di mercoledì. Gli esami strumentali di giovedì hanno evidenziato una distrazione di basso grado a carico dei muscoli adduttori della gamba sinistra. Problemi anche per Honest Ahanor: distrazione di basso grado a carico dei muscoli adduttori della gamba destra. Entrambi non giocheranno contro l’Athletic verranno monitorati nei prossimi giorni.