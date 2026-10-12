Atalanta-Venezia, si gioca alle 18.30: ecco i convocati da mister Sarri

Sono 23 i calciatori convocati da Maurizio Sarri per Atalanta-Venezia, partita della sesta giornata della Serie A Enilive 2026/27, in programma oggi, lunedì 12 ottobre, alle 18.30 alla New Balance Arena di Bergamo.

Nell’elenco figura anche Giacomo Raspadori alle prese con una distrazione al bicipite femorale destro rimediato in Nazionale. Tra gli attaccanti a disposizione ci sono inoltre Gianluca Scamacca, Nikola Krstović, Charles De Ketelaere e Jonathan Rowe.

Atalanta, la ripartenza dopo la sosta

La preparazione a Zingonia è proseguita con il rientro dei giocatori impegnati nelle nazionali: Elmas e Pašalić sono stati gli ultimi a tornare, consentendo a Sarri di ritrovare tutti i dodici nerazzurri convocati dalle rispettive selezioni.