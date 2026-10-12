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Sport / Bergamo Città Lunedì 12 Ottobre 2026

Atalanta-Venezia, si gioca alle 18.30: ecco i convocati da mister Sarri

CALCIO. I nerazzurri tornano in campo lunedì 12 ottobre alla New Balance Arena per la sesta giornata di Serie A. Nell’elenco c’è anche Raspadori. La diretta qui.

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Redazione Web
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Atalanta-Venezia, si gioca alle 18.30: ecco i convocati da mister Sarri
Convocato Raspadori: era alle prese con una distrazione al bicipite femorale destro rimediato in Nazionale

Bergamo

Sono 23 i calciatori convocati da Maurizio Sarri per Atalanta-Venezia, partita della sesta giornata della Serie A Enilive 2026/27, in programma oggi, lunedì 12 ottobre, alle 18.30 alla New Balance Arena di Bergamo.

Nell’elenco figura anche Giacomo Raspadori alle prese con una distrazione al bicipite femorale destro rimediato in Nazionale. Tra gli attaccanti a disposizione ci sono inoltre Gianluca Scamacca, Nikola Krstović, Charles De Ketelaere e Jonathan Rowe.

Atalanta, la ripartenza dopo la sosta

Per i nerazzurri la sfida con il Venezia segna il ritorno in campionato dopo la lunga pausa per le nazionali. Come ricostruito da L’Eco di Bergamo, l’ultima partita risale al 20 settembre: la sconfitta per 2-0 sul campo della Juventus, terzo ko consecutivo in Serie A. L’Atalanta cerca quindi una ripartenza davanti al proprio pubblico, contro un Venezia ancora a zero punti.

La preparazione a Zingonia è proseguita con il rientro dei giocatori impegnati nelle nazionali: Elmas e Pašalić sono stati gli ultimi a tornare, consentendo a Sarri di ritrovare tutti i dodici nerazzurri convocati dalle rispettive selezioni.

I 23 convocati per Atalanta-Venezia

Questo l’elenco completo
Raoul Bellanova
Lorenzo Bernasconi
Marco Carnesecchi
Charles De Ketelaere
Éderson
Eljif Elmas
Gianluca Gaetano
Javison Idele
Franck Kessie
Sead Kolašinac
Thomas Kristensen
Nikola Krstović
Relja Obrić
Mario Pašalić
Giacomo Raspadori
Jonathan Rowe
Lazar Samardžić
Giorgio Scalvini
Gianluca Scamacca
Mattia Sonzogni
Marco Sportiello
Nicola Zalewski
Davide Zappacosta.

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