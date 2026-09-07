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Sport / Bergamo Città Lunedì 07 Settembre 2026

Atalanta, via all’operazione Cagliari. E intanto l’ex Maldini abbatte il Lecce

CALCIO. Lunedì 7 settembre i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti in vista della gara contro i sardi, sabato 12 alla New Balance Arena alle 20.45. Sarri non avrà Gaetano, espulso a Roma, e deve risolvere il nodo-regista.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, via all’operazione Cagliari. E intanto l’ex Maldini abbatte il Lecce
Maurizio Sarri dovrà rinunciare a Gaetano sabato 12 settembre contro il Cagliari. I nerazzurri vogliono ripartire dopo il beffardo ko contro la Roma.
(Foto di Afb)

Rotta sul Cagliari. Dopo la domenica di riposo post-Olimpico, lunedì 7 settembre l’Atalanta ha ripreso la preparazione in vista della gara contro i sardi, sabato 12 alla New Balance Arena (alle 20,45). Per l’occasione Sarri dovrà rinunciare all’ex Gaetano, espulso a partita finita sabato sera a Roma, e dovrà improvvisare in regia.

L’incognita in regia

Kessie potrebbe essere la soluzione più logica, date le caratteristiche del giocatore, ma l’ivoriano sembra a corto di preparazione ed è possibile che alla fine Sarri adatti uno tra Pasalic, Samardzic ed Ederson.

Maldini «avvisa» l’Atalanta

Ai box Hien e Sulemana, contro i sardi potrebbero ritagliarsi spazio Kristensen e Rowe, rimasti in panchina all’Olimpico, ma intanto a Zingonia è arrivato il «messaggio» dell’ex Daniel Maldini, al Cagliari in prestito con diritto di riscatto (e obbligo a determinate condizioni). L’attaccante ha deciso la gara col Lecce e sabato tornerà carico a Bergamo.

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