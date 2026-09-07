Atalanta, via all’operazione Cagliari. E intanto l’ex Maldini abbatte il Lecce

Rotta sul Cagliari. Dopo la domenica di riposo post-Olimpico, lunedì 7 settembre l’Atalanta ha ripreso la preparazione in vista della gara contro i sardi, sabato 12 alla New Balance Arena (alle 20,45). Per l’occasione Sarri dovrà rinunciare all’ex Gaetano , espulso a partita finita sabato sera a Roma, e dovrà improvvisare in regia.

L’incognita in regia

Maldini «avvisa» l’Atalanta

Ai box Hien e Sulemana, contro i sardi potrebbero ritagliarsi spazio Kristensen e Rowe, rimasti in panchina all’Olimpico, ma intanto a Zingonia è arrivato il «messaggio» dell’ex Daniel Maldini, al Cagliari in prestito con diritto di riscatto (e obbligo a determinate condizioni). L’attaccante ha deciso la gara col Lecce e sabato tornerà carico a Bergamo.