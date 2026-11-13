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Sport / Bergamo Città Venerdì 13 Novembre 2026

Atalantini in Nazionale, segnano Cdk nel Belgio e Krstovic nel Montenegro

CALCIO. De Ketelaere decide Turchia-Belgio, Krstovic segna e festeggia la promozione del Montenegro. Scalvini gioca tutta la partita nel successo azzurro sulla Francia.

Lettura 1 min.
Matteo Spini
Matteo Spini

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Atalantini in Nazionale, segnano Cdk nel Belgio e Krstovic nel Montenegro
Charles De Ketelaere (foto d’archivio) in gol col Belgio (Ansa)

Cdk e Krstovic in gol: ci sono due reti atalantine nel primo giorno delle nazionali. È di De Ketelaere il definitivo 2-1 del Belgio in Turchia, al 30’, con un tocco a porta vuota su assist di De Cuyper, in area piccola. Charles, titolare, è stato dentro fino all’80’: ottavo gol nelle ultime 15 gare con i Diavoli Rossi, dopo i due nelle prime 25.

Oltre al girone di Belgio e Italia (che nel 3-1 alla Francia ha visto Scalvini dentro 90’, Scamacca inserito nel recupero e Carnesecchi panchina),giovedì 12 novembre ci sono stati altri tre atalantini in campo.

Partita intera per Krstovic, che conferma il momento d’oro segnando anche col Montenegro, al 70’, con l’1-0 sulla Lettonia: 2-1 alla fine e promozione in Lega B. Pasalic è subentrato al 70’ in Inghilterra-Croazia 2-1. Kessie (inserito al 70’) avvicina intanto la Coppa d’Africa col 2-1 della sua Costa d’Avorio sul Gambia, nel girone di qualificazione.

Venerdì 13 novembre alle 20,45 tocca a tre giocatori, tutti in Nations: in Lega A, a Belgrado, Samardzic vive il proprio personale derby giocando con la Serbia contro la Germania dove è nato è cresciuto e dovrà vincere perché la retrocessione non sia matematica. In Lega B, Macedonia del Nord e Slovenia sono nello stesso girone: Elmas dovrà battere la Scozia a Glasgow per evitare la retrocessione, mentre Obric spera di avvicinare i playoff nella partita di Maribor con la Svizzera e di esordire tra i grandi, esattamente cinque anni dopo l’ultima presenza di Ilicic, l’ultimo atalantino a giocare nella Slovenia.

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