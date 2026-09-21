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Sport / Hinterland Lunedì 21 Settembre 2026

Basket in carrozzina, la Sbs Bergamo punta almeno al quinto posto

LA PRESENTAZIONE. La squadra si presenta a Orio al Serio dopo l’argento mondiale di Sbuelz e Pedron. Coach Canfora: «Vogliamo migliorare il settimo posto».

Lettura meno di un minuto.
Stefano Vailati
Stefano Vailati Collaboratore
Basket in carrozzina, la Sbs Bergamo punta almeno al quinto posto
Presentazione della Sbs basket. Dietro, da sinistra: Angelo Pellegrini (fondatore e vicepresidente), Davide Carrara (responsabile del settore sportivo), Paolo Ferrari (team manager). Davanti, da sinistra: Denis Bonetti (presidente) e Domenico Canfora (allenatore)

«Puntiamo almeno al quinto posto». Archiviata la pratica mondiale – che ha visto due componenti del nuovo roster orobico, Alessandro Sbuelz e Alessandro Pedron, mettersi al collo la storica medaglia d’argento conquistata dall’Italia, cui si aggiungono Yoshinobu Takamatsu, centro del Giappone sesto classificato, e Carlos Alberto Esteche, capitano dell’Argentina –, coach Domenico Canfora non fa mistero delle ambizioni della Sbs (Special Bergamo sport) per la nuova stagione di Serie A di basket in carrozzina.

Basket in carrozzina, la Sbs Bergamo punta almeno al quinto posto
In campo col pallone: coach Canfora
(Foto di Vailati)

Nella mattinata di lunedì, 21 settembre, la presentazione ufficiale nel palazzetto dello sport di Orio al Serio, che da due anni ospita la Sbs. «Il nostro obiettivo è migliorare il settimo posto della scorsa stagione – prosegue l’allenatore, al suo secondo anno in panchina dopo venticinque sul parquet –. A mio avviso è stato un piazzamento bugiardo, dopo aver dimostrato in stagione di poter guardare negli occhi da pari le prime forze del campionato, Cantù e Macerata». Massimo rispetto per gli avversari, ma la fiducia nel potenziale della squadra è totale: «Spero innanzitutto in un gruppo affiatato. Ci sentiamo già quotidianamente, anche con mezza squadra dall’altra parte del mondo».

«La Serie A in questo palazzetto è un orgoglio per noi e per la cittadinanza, gli spalti sono sempre pieni – commenta il sindaco di Orio al Serio, Alessandro Colletta –. Abbiamo in vista anche alcune modifiche al palazzetto, per migliorarne ulteriormente l’accessibilità». La prima partita della Sbs sarà il 24 ottobre, a Macerata, mentre bisognerà aspettare il 31 per l’esordio casalingo, rigorosamente a ingresso gratuito anche quest’anno. Tutte le partite sono visibili sul canale YouTube della squadra.

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